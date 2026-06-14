El ex técnico multicampeón con los azules aseguró que los cementeros fueron muy superiores al equipo de Gago y liquidó el trabajo del mediocampo.

Como si hubiese sido una derrota. Así es la sensación en huestes de la Universidad de Chile luego del empate por 2-2 de visita ante Unión La Calera, donde tras un primer tiempo (casi) perfecto, en el complemento los superaron.

A la hora del análisis post partido, uno que dio en el clavo con la principal falencia que mostró el equipo de Fernando Gago fue un histórico DT multicampeón azul como César Vaccia, que en diálogo con RedGol explicó los tres factores que llevaron a este resultado.

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El duro diagnóstico de Vaccia tras empate en U de Chile

Sobre la parte inicial, donde los azules se vieron en mejor forma, exclamó que “la verdad es que lo hicieron bien, pudieron hacer un par de goles más y no se aprovechó un buen momento y después con el 2-1 se nos vino la noche y pudieron habernos ganado”.

Fue en ese aspecto que Vaccia detalló el punto débil que mostró la U de Gago ante La Calera. “Para buscar una explicación táctica al segundo tiempo, quedamos con cuatro de fondo, con Barrera e Israel (Poblete), teníamos por derecha a Guerrero, Vargas, Lucero y Vásquez”, inició su análisis.

Luego, agrega que “para atacar no había problemas, el problema es que no teníamos cómo defender el mediocampo y ahí se hicieron dueños y generaron situaciones de gol”, tras lo cual apuntó contra el DT argentino por los cambios que hizo durante el cotejo.

“Se intentó de arreglar con (Javier) Altamirano, pero nos pasaron por encima en lo futbolístico y lo físico“, finalizó César Vaccia al explicar el punto débil que tiene la U 2026 bajo la batuta de Gago que sigue su periplo en Chile sin ganarle a La Calera.

¿Cuándo vuelven a jugar los azules?

En duelo pendiente por la jornada 13 en Liga de Primera, Universidad de Chile recibirá a O’Higgins en el Estadio Nacional, este jueves 18 de junio desde las 20:00 horas.

En síntesis