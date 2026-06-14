En 15 minutos: La U vuelve a sonreír ante la Calera con golazos de Edu Vargas y Nico Ramírez

El elenco de Fernando Gago supera 2-0 a Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán.

Universidad de Chile vuelve a rugir en la Liga de Primera. El elenco de Fernando Gago necesitó 15 minutos para doblegar al cuadro cementero en el Estadio Nicolás Chahuán, y acorta la distancia con Colo Colo.

La primera anotación la estampó Nicolás Ramírez, que se ha transformado en uno de los jugadores predilectos del DT trasandino. El central que superó una rebelde lesión muscular, volvió a ser titular ante los cementeros y respondió de inmediato.

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El ex Barcelona de Guayaquil y Huachipato aprovechó el perfecto tiro de esquina de Marcelo Morales y con certero cabezazo puso el 1-0 para el Romántico Viajero a los seis minutos de juego.

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Con la ventaja en el marcador, la U no sacó el pie del acelerador y siguió acechando sobre el arco de Nicolás Avellaneda.

Lo que trajo su premio. En el 15’, otra vez de pelota parada, Eduardo Vargas confirmó su gran momento y con ajustada definición por el 2-0 tranquilizador para los dirigidos por Fernando Gago.

“Turboman” extiende su racha y ya acumula siete goles en este 2026. Incluso el Bicampeón de América se transforma en el amuleto de los azules ya que cada vez que marcó no sufrieron derrotas.

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¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Con este triunfo, Universidad de Chile trepa en la tabla de posiciones de la Liga de Primera. Los azules pasan a ser quintos con 23 unidades. Por lo que será clave el duelo pendiente ante O’Higgins. Dicho encuentro está programado para el 18 de junio y de sumar otra victoria, quedará como único escolta del archirrival a 10 unidades de diferencia.