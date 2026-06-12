Castañeda contó que el control antidóping en la semifinal de vuelta de Copa Libertadores 96 fue poco cómodo para los jugadores de la U y por lo menos extraño en River.

Este viernes se cumplen 30 años de la polémica revancha de Universidad de Chile contra River Plate, por las semifinales de la Copa Libertadores. Ese 12 de junio de 2026 quedó marcado a fuego en los corazones azules, que vieron diluida la clasificación por un robo a mano armada.

Dentro de varios detalles, el árbitro Alfredo Rodas dejó sin sanción un clarísimo penal del arquero Germán Burgos a Esteban Valencia. Finalmente River se impuso por 1-0, más el 2-2 de la ida en Santiago, se metieron en la final consiguiendo el título.

Pero hay más. En conversación con RedGol el mediocampista titular de esa Universidad de Chile de Miguel Ángel Russo, Víctor Hugo Castañeda, reveló que incluso tras el pitazo final hubo situaciones turbias.

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VH y el turbio antidóping de River contra la U

Específicamente, VH deja botando que el control antidóping posiblemente estuvo arreglado, o al menos raro, y que los jugadores sorteados de River nunca dejaron su muestra… o alguien más lo hizo por ellos.

Víctor Hugo recuerda escándalo y polémica en control antidóping a River tras el robo a la U en semifinales de Copa Libertadores: (Foto: Photosport)

“A mí me tocó el control antidóping ese día, me hicieron pasar por una puerta, llegamos a un lugar y estaba cerrado. Show. Llegamos 45 minutos después del partido porque no podíamos ingresar. Y cuando llegamos los argentinos ya habían orinado y a nosotros nos tuvieron dos horas“, contó.

Añade punzante que “le pregunté al de la Conmebol: ¿y los argentinos? No, ya se fueron, me responde. ¿Quién vino? Ortega y Crespo… Entonces le digo: ¿y quién meó por ellos?”.

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“Y se enojó, me dijo que era muy grave lo que estás diciendo. Y hueón… Ortega había salido acalambrado, y eso es deshidratación. ¿Cómo va a mear tan rápido? 30 años ha pasado de eso”, sentenció Víctor Hugo Castañeda.

Resumen:

-River Plate venció 1-0 a Universidad de Chile en semifinales de Copa Libertadores.

-Alfredo Rodas omitió un penal de Germán Burgos a Esteban Valencia durante el partido.

-Víctor Hugo Castañeda denunció irregularidades en el control antidopaje de River Plate.