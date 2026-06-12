Víctor Hugo Castañeda recuerda el robo a la U frente a River en 1996. Lo compara con los asaltos a mano armada a Colo Colo el 73 y revela que pese a que sabían lo que se venía el doctor Orozco siempre se mantuvo firme en la idea de ganar en la cancha.

Universidad de Chile, 12 de junio de 1996. Hace exactamente 30 años los azules visitaban el estadio Monumental de Buenos Aires por la revancha de las semifinales de Copa Libertadores ante River Plate. La ida en Santiago fue empate 2-2, la revancha fue… fue derrota por 1-0 y un robo.

En conversación con RedGol, uno de los pilares de ese equipo, Víctor Hugo Castañeda, recordó el día en que la U lucho mano a mano contra River el paso a la final de Copa Libertadores, pero en tiempos más oscuros que los actuales de la Conmebol, el árbitro ecuatoriano Alfredo Rodas hizo su trabajo…

“Mira cómo ha pasado el tiempo, muy rápido. En ese tiempo esas cosas se normalizaban… lo que le pasó a Colo Colo el 73, lo que le pasó después a Unión Española, y nos pasó a nosotros también“, dijo VH.

El ex volante agregó que “nosotros sabíamos que era parte de. Yo por lo menos estaba y hasta el día de hoy convencido que hipotecamos mucho nuestra opción de llegar a la final en el empate de la ida acá contra River, porque sabíamos que podían pasar cositas allá“.

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“Imposible insinuarle al doctor Orozco meter un maletín”

“River tiene mucho peso y hace rato que no salía campeón, y justo de nuevo estaba en la pelea. Tenía un tremendo equipo, un equipazo. Miguel Ángel Russo tenía un dicho: que llamas por teléfono a todas partes, pero que en Argentina no te contestan…”, complementa Castañeda.

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Incluso, el exentrenador del Chuncho reconoció que había miedo de las malas artes del fútbol continental, al mismo tiempo que la ética y valores deportivos de René Orozco iban por ganar en la cancha sin intentar otros caminos.

“Yo tenía la convicción, sin desmerecer a América de Cali que fue el otro finalista, sabía que el que pasaba en nuestra llave era el campeón. Fue final anticipada. La dirigencia de la U también sabía cómo se manejaba la Copa Libertadores, pero se mantuvo fiel a sus convicciones. Nada de maletín, insinuarle algo así al doctor Orozco era imposible“, explicó.

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Víctor Hugo Castañeda sentencia que “hubo frustración, queríamos seguir agrandando la historia de uno de los clubes más grandes de este país y nosotros sentíamos que merecimos esa Copa Libertadores, pero ya está. Había que asumir“.

Resumen:

-Universidad de Chile perdió 1-0 ante River Plate en las semifinales de la Copa Libertadores de 1996 en un polémico partido.

-Víctor Hugo Castañeda, exvolante azul, recordó el arbitraje del ecuatoriano Alfredo Rodas en ese partido.

-El exjugador destacó que la dirigencia liderada por René Orozco se negó al maletín.