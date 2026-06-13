En Chillán, Ñublense rescató un empate agónico contra Huachipato en el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera.

Mientras el Mundial 2026 continúa su curso en Norteamérica, el fútbol chileno vive la emoción del cierre de la primera rueda de la Liga de Primera. Este sábado 13 de junio, Ñublense rescató un agónico empate con Huachipato.

Los acereros se ilusionaban con un triunfo. A los 8′, Lionel Altamirano contuvo con el pecho una pelota larga en el área para que, a su costado, Mario Briceño la recepcionara y lo habilitara para el 1-0.

Solo un minutos después, aumentaría la ventaja para la visita. A los 9′, un error de Osvaldo Bosso y Nicola Pérez en la salida permitió que Huachipato se robara la pelota y que, ante un arco vacío, Kevin Altez pusiera el 2-0

Ñublense pudo responder a los 43′ con un tiro de esquina que terminó en un cabezazo de Gabriel Graciani que dio en el palo y se metió en el arco para descontar. Y en el cierre del partido, Franco Rami (90’+3) decretó el empate.

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Ñublense vs Huachipato: así quedó la tabla de posiciones

Con este resultado, Ñublense se mantuvo en la 7° posición de la tabla de la Liga de Primera con 22 puntos. En tanto, Huachipato, que ya saboreaba una victoria que lo dejaba como sublíder, quedó 5° con 23.

Para cerrar la fecha 15, este domingo se jugarán los partidos de Deportes Concepción vs Deportes Limache (12:30 horas), Unión La Calera vs U. de Chile (15:00) y U. Católica vs U. de Concepción (17:30).