Los loínos comenzaron a planificar el segundo semestre y descartaron la incorporación de un exdelantero de Universidad de Chile que había sido vinculado al club en las últimas semanas.

No queda mucho para el cierre de la primera rueda y varios clubes de Primera B ya comienzan a proyectar el mercado de fichajes con la mirada puesta en el ascenso. Uno de ellos es Cobreloa, que busca reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada.

En ese escenario, volvió a surgir el nombre de Juan Ignacio Duma. El delantero se encuentra sin club desde fines de 2025 y anteriormente fue vinculado con los loínos.

Ahora, desde Cobreloa dieron a conocer su postura respecto a una eventual llegada del atacante en la próxima ventana de transferencias.

¿Llegará Juan Ignacio Duma a Cobreloa?

El Gerente Deportivo de la escuadra, Mauricio Pozo, señaló, según consigna en La Línea, que Duma “Es un jugador que el año pasado tuvo buena temporada en Wanderers, es un jugador que hoy, lamentablemente, por diversos motivos no está jugando y eso también está en la balanza”.

“Lamentablemente, hemos tenido lesiones, de a poco hemos ido resguardando la integridad de ellos, recuperando, somos muy responsables de los nombres”, explicó.

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“Hoy descartarlo, más que todo porque es un jugador que si bien es importante en el ámbito nacional, no está en nuestro radar”.

El jugador no se sumará a los Loínos/Photosport

El presente de Cobreloa

Cobreloa atraviesa un gran presente y se ubica en el primer lugar de la tabla de la Primera B. Tras una destacada campaña en 2025, donde alcanzó la final de la liguilla de ascenso, pero cayó ante Deportes Concepción, los loínos tienen un objetivo claro: conseguir el regreso a la Primera División esta temporada.

En síntesis:

El delantero Juan Ignacio Duma se encuentra sin club desde fines del año 2025.

El gerente deportivo Mauricio Pozo descartó el fichaje de Duma para Cobreloa actualmente.

El club Cobreloa lidera la tabla de posiciones en el torneo de Primera B.