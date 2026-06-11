Agustín Quezada suma dos partidos en el equipo adulto de los Zorros del Desierto, contó el porqué de su apodo y apunta muy alto: quiere jugar en Flamengo, donde también pasó el King o en un gigante de Argentina.

Este joven 19 años sumó dos partidos por el equipo adulto de Cobreloa, se confiesa un admirador de Arturo Vidal y este miércoles 10 de junio, tuvo un partido de ensueño ante la U de Chile en el campeonato Sub 20 del fútbol chileno. Le apodan Cachete, nació en El Monte y varios tienen muchas expectativas puestas en él.

Todas las referencias son para Agustín Quezada, quien tuvo su estreno adulto en la abultada derrota de los Zorros del Desierto ante Santiago Wanderers. Aunque apenas jugó un minuto en aquel duelo. Pero disputó el segundo tiempo completo frente a Deportes Puerto Montt en la Primera B.

“Me sentí bien, sentí que me faltó botar el ahogo, pero dentro de todo bien. Me acomodé más, toqué más la pelota y se dieron mejor las cosas. Siempre ha estado ahí mi familia. Agradecido de todos”, manifestó el Cachete Quezada, quien fue destacado por la municipalidad de El Monte.

Un sobrenombre que le puso el lateral derecho David Tapia y fue el mismo montino quien lo explicó. “Llegué con un poco de sobrepeso a la pretemporada”, manifestó Quezada. Y el excarrilero de Ñublense no perdió la oportunidad de bautizarlo.

“Es muy bonito la experiencia que queda, siempre con ganas de más. Hay que seguir dándole para tener más minutos y que el profe me pone. Estaba en Melipilla un tiempo, me vieron unos profes de Cobreloa. Me llamaron, fui a entrenar a Santiago a prueba una semana”, aseguró

Prosiguió con los detalles de su aventura para enrolarse al cuadro naranja. “Me dijeron que tenía que venir a Calama y estoy acá gracias a dios. Fue difícil, pero todo esto es gracias a mi tata. Estuvo ahí siempre, me llevaba a entrenar todos los días. No podía dejar su trabajo de lado”, expuso Agustín Quezada, el “10” del equipo de proyección loíno.

“Mi familia está orgullosa, nunca esperaron que estuiviera tan lejos de ellos, pero me apoyan constantemente”, afirmó el Cachete Quezada. Tiene razón: su círculo más cercano vive a más de mil 500 kilómetros de la ciudad donde sigue adelante con su progreso: Calama.

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Agustín Quezada, el joven de Cobreloa que admira a Vidal y apunta a Brasil y Argentina

Agustín Quezada sabe que le resta mucho camino por recorrer y a pesar de que no juega en la misma posición, es fanático de Arturo Vidal. “Me gusta demasiado, es mi ídolo”, dijo sobre el centrocampista que fue clave en la selección chilena bicampeona de América.

Arturo Vidal en acción por Flamengo, uno de los clubes donde Quezada sueña jugar. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Me acomodo a cualquier banda, de 9 falso o de 10. Estoy a disposición, pero me acomoda un poco más por el medio. Con los cabros tenemos buen plantel, buena unión y vamos a llegar a conseguir muchas cosas”, se animó a decir Quezada, clave en ese 3-2 que la proyección loína celebró ante el Romántico Viajero.

¿Y en Cobreloa quiénes son tus referentes?

Trato de mirar mucho a (Gustavo) Gotti, el chico (David) Tapia que siempre me aconseja. Seba Zúñiga también es una gran persona.

¿Cuáles son tus sueños en el fútbol profesional?

Quiero consagrarme en Cobreloa, ganar algo e irme afuera. Me gustaría jugar en Brasil o Argentina y después ver qué pasa. En Brasil me gusta mucho Flamengo y en Argentina, Boca Juniors.