El Velero ratificó a Emilio Mancilla como entrenador para afrontar la Primera B y tendrá a un ex jugador del Cacique como asistente.

Luego de la salida de Emiliano Astorga, Deportes Puerto Montt entró en un proceso de evaluación con el DT interino, quien finalmente pasó esa prueba. Al menos eso se desprende por el anuncio que hizo el Velero respecto a la conducción técnica del plantel.

Tras empatar 1-1 en casa ante Cobreloa, líder de la tabla de posiciones en la Primera B, la directiva de los Delfines oficializó la continuidad de Emilio Mancilla al mando del plantel estelar. “Su historia comenzó en las divisiones formativas del club”, repasó la institución.

“Integró las categorías juveniles entre 1985 y 1992. Posteriormente, regresó a la institución como jugador del primer equipo durante las temporadas 2003 y 2004″, agregó el club. Desde 2013 que Mancilla trabaja en el fútbol joven del cuadro sureño.

Y ahora goza de la confirmación para ser el entrenador titular. Un desafío de palabras mayores donde tendrá la compañía de otro viejo conocido del hermoso estadio Chinquihue: un retirado zaguero central que también podía jugar como mediocampista de contención.

Leandro Delgado en acción por Huachipato ante Colo Colo. (Andrés Piña/Photosport).

Leandro Delgado, quien tuvo pasos por Deportes Iquique, Colo Colo, Unión Española y Huachipato. “Es otro hombre de la casa que conoce profundamente nuestra institución y que portó la jineta de capitán del Velero en su época de jugador”, fue la carta de presentación para el nuevo asistente de Puerto Montt.

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Leandro Delgado, el ex Colo Colo que será ayudante del DT de Puerto Montt

Leandro Delgado fue un símbolo de Deportes Puerto Montt y ahora podrá volcar toda su experiencia como referente institucional en su rol de colaborador del DT, Emilio Mancilla. El valdiviano tiene ascendencia croata e incluso llegó a jugar un partido en la selección chilena bajo la tutela de Claudio Borghi en 2011.

Leandro Delgado en acción frente a Universidad de Chile. (David Vásquez | Photosport).

Entre 2012 y 2013, Delgado estuvo en Colo Colo, donde llegó desde la Unión Española. Jugó 33 encuentros con la camiseta alba y tras eso, emigró a Deportes Iquique. Por cierto, el Lea cerró su carrera profesional con la camiseta del Delfín, club donde es un símbolo.

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Leandro Delgado marca a Francisco Arrué en un Puerto Montt vs Católica. (Luis Hidalgo | Photosport).

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

Deportes Puerto Montt cosechó 23 puntos en 15 partidos de la Primera B 2026 y así va en la tabla.

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