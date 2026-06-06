Los loínos la sacaron barata en el sur de Chile y el equipo caturro dejó pasar la gran oportunidad de alcanzarlos tras su caída ante Copiapó.

Sigue del terror la Primera B en la parte alta de la tabla. Es que Cobreloa rescató un empate 1-1 en el sur, donde visitó a Deportes Puerto Montt, otro que pelea por el ascenso a la Liga de Primera.

Si bien fueron los locales quienes inquietaron más el arco rival, serían los loínos los que abrieron el marcador. Mediante tanto de Álvaro Delgado, los hombres de César Bravo timbraban el triunfo.

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El equipo de los delfines salió con todo a salvar la jornada y logró el empate definitivo a través de Richard Paredes. Pero además de este partido, los ojos estaban puestos en el norte, donde Wanderers también dio que hablar en la Primera B.

Ojo, Cobreloa: así queda la tabla de Primera B

Cobreloa igualó 1-1 ante Deportes Puerto Montt, pero se mantiene como el único líder de la Primera B. Es que Santiago Wanderers perdió su gran oportunidad y cayó 1-0 ante Deportes Copiapó en el Luis Valenzuela Hermosilla.

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Con anotación de Lautaro Palacios, en la primera mitad, los atacameños timbraron la victoria en casa. La temprana expulsión de Axl Ríos hizo que administraran el partido para asegurar el marcador.

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Con el triunfo, Deportes Copiapó se metió momentáneamente en zona de liguilla del ascenso. Por su parte, Cobreloa sigue siendo el líder y es escoltado de Santiago Wanderers.

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Deportes Puerto Montt también está en puestos de liguilla para subir a la Liga de Primera. Los delfines son sextos, con 23 unidades, una más que Deportes Copiapó en la tabla.