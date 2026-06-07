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Colo Colo

Eduardo Villanueva se emociona al volver al arco de Colo Colo: “Sé que no aproveché mi oportunidad”

Eduardo Villanueva volvió al arco de Colo Colo en la derrota contra Huachipato. El portero reflexionó sobre su momento y la competencia en la portería.

Por Javiera García L.

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Eduardo Villanueva fue titular en la derrota de Colo Colo
© PhotosportEduardo Villanueva fue titular en la derrota de Colo Colo

Colo Colo perdió contra Huachipato en su despedida de la Copa de la Liga. Ya eliminados, los albos cayeron por la cuenta mínima en Talcahuano, en un partido donde fue titular Eduardo Villanueva.

El golero de 21 años tomó el lugar de Gabriel Maureira, quien atendió el llamado de la Roja Sub 20 para el amistoso contra Brasil, y se paró en el arco contra los acereros. Después del partido, dio sus impresiones.

Llego con sentimientos encontrados, porque no me tocaba jugar hace un tiempo. Me gustaría, por ahí, mantener un poco la cordura, pero igual es un poco de emoción”, dijo a TNT Sports.

“Dentro de todo, todavía está esa herida del partido con Puerto Montt. Yo sé que no aproveché la oportunidad, pero soy un tipo muy fuerte, soy un tipo muy valiente“, reflexionó también.

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“Lo más importante es el bien común”: Eduardo Villanueva ante la competencia en el arco de Colo Colo

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“Siempre pongo el pecho a las balas. Sé que el trabajo y el entrenamiento es lo que el día de mañana me va a llevar a lograr mis objetivos“, dijo también Eduardo Villanueva.

Sobre la competencia con Gabriel Maureira, señaló que “está de más decir que es un arquerazo. Yo lo conozco hace mucho tiempo, desde sus principios”.

“Después de la lesión del Tuto (De Paul), nosotros conversamos y no hay nada más lindo que dos arqueros canteranos compitan por el club. No somos grandes amigos, pero sí somos muy grandes compañeros. Lo más importante acá es el bien común, que es el bien del arco de Colo Colo”, dijo.

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Tampoco dejo afuera al Tuto, que es nuestro capitán, que día a día nos acompaña. Hoy día estábamos eliminados, sin opciones de clasificar, y aun así está acá acompañándonos. El grupo de los arqueros está muy fuerte, muy unido y eso ha sido demostrado“, cerró.

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