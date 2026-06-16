El King dijo que el plantel no necesita a nadie para la segunda rueda y su propuesta es bien recibida en la dirigencia alba. Si bien hay nombres en carpeta, puede no llegar ningún fichaje.

Colo Colo estaba mirando opciones en el mercado de fichajes cuando Arturo Vidal apareció a dar un golpe a la mesa. Luego de la victoria frente a Cobresal, el King avisó que el Cacique no necesita refuerzos para ser campeón esta temporada, algo que hizo eco en la dirigencia.

El mediocampista y capitán albo dijo a la prensa que “no necesitamos a nadie ahora. El equipo está bien. Faltan 15 partidos para ser campeones. Los jugadores tienen que seguir demostrando, hay jóvenes que se están adaptando; no necesitamos a nadie“.

“Soy el capitán de Colo Colo y ninguno me ha dicho nada. Nadie me ha dicho que falta arquero, volante, delantero: no me han dicho nada a mí. Como capitán, puedo decir que no necesitamos a nadie“, añadió. Declaraciones que tomaron en consideración en Blanco y Negro, donde analizan no traer a nadie.

Colo Colo no descarta la idea de Arturo Vidal de no reforzarse

El aviso de Arturo Vidal sobre los refuerzos de Colo Colo para la segunda rueda no estaba lejos de la postura que tiene la dirigencia. En Blanco y Negro no han descartado el no sumar fichajes para lo que resta de temporada y pelear el título con lo que tienen.

Arturo Vidal dijo que Colo Colo no necesita refuerzos y puede potenciar a sus jóvenes, algo que ven con muy buenos ojos. Foto: Photosport.

Fue la periodista Caro Muñoz quien en Pelota Parada de TNT Sports destapó la situación. “Hoy estuve conversando con una persona que le está poniendo paños fríos a Blanco y Negro con la idea de desembolsar mucho dinero“, comenzó señalando.

Ahí la reportera reveló que en Colo Colo hizo sentido lo que dijo Arturo Vidal. “Están viendo esta posibilidad del mercado invernal con cautela porque está rindiendo el equipo, no quieren afectar lo anímico de su jugadores y porque hoy por hoy, con lo que tienen, les basta para ser campeones en 2026″.

De hecho, en el Cacique tienen el claro ejemplo de lo hecho en el centenario, con refuerzos millonarios que no rindieron, como para salir a gastar por gastar. “En caso de clasificar a Copa Libertadores, ahí se podría ver la posibilidad de abrir la billetera pero hoy tratan de ver con cautela el mercado por todo lo que gastó en el centenario y que no funcionó“.

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“Tienen tres opciones: una de extranjero, pero lo ven con cautela. Me dijeron: Como puede que lleguen, puede que no lo haga nadie. Esa es la posibilidad que se baraja”, añadió ante la discusión sobre un nuevo arquero por la lesión de Fernando De Paul.

Finalmente, la periodista insistió en que Blanco y Negro estudiará bien el reforzarse en la segunda rueda. “Viendo todo esto con cautela. A fin de mes serás el directorio donde se evaluará la situación pero antes no se habla mucho de esta situación. Se dice que Valdés espera una oferta, pero por ahora con mucha cautela con el tema refuerzos“.

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Colo Colo se relaja con la distancia con la que cerró la primera parte del año y le saca el pie al acelerador en el mercado de fichajes. El Cacique está analizando al plantel para ver si es que es realmente necesario reforzarlo para un cierre de año en el que están obligados a ser campeones.

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