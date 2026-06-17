El uruguayo fue víctima de lesiones y bajo rendimiento en La Bombonera, estando muy lejos de las expectativas.

Boca Juniors vive una fuerte crisis en el último tiempo ante la serie de malos resultados. Esta situación ahora se cobró como víctima a Edinson Cavani, quien se irá del club.

Los Xeneizes son uno de los equipos más grandes del mundo y como tal, tienen una alta exigencia. El mismo Carlos Palacios lo ha sufrido, quien en no ha podido jugar en los meses recientes debido a problemas físicos. Todos están bajo la lupa en La Bombonera.

El adiós de Cavani

A mediados del 2023 Boca Juniors sacudió el mercado sudamericano al anunciar la llegada de Edinson Cavani. El uruguayo que había jugado en Napoli, PSG, Manchester United y Valencia, le ponía fin a su etapa en Europa para cruzar el Atlántico nuevamente.

Por la trayectoria de Cavani, se esperaba mucho del uruguayo en el club de la Ribera. Sin embargo, jamás pudo convencer del todo. Lesiones, algunos fallos insólitos en partidos claves, comenzaron a enemistarlo con los hinchas y poco a poco le empezaron a llover las críticas.

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En el último año jugó casi nada y ante el fracaso en Copa Libertadores, la directiva que encabeza Juan Román Riquelme se vio obligada a realizar recortes. Ahí, uno de los primeros en verse perjudicado fue el goleador charrúa.

Fue el especialista en mercado, César Luis Merlo, quien confirmó la noticia. El argentino explicó que Rodolfo Arruabarrena, nuevo entrenador de Boca Juniors, le hizo saber a Edinson Cavani que no entraba en sus planes, por lo cual el atacante no tuvo problemas en rescindir su contrato con el club, el cual duraba hasta fines de este 2026.

Cavani se va de Boca sin ganan ningún título. Imagen: Getty

En total Cavani estuvo 3 años en los Xeneizes, registrando 81 partidos y 28 goles. No logró ganar ningún título y el mal momento que vive el equipo, le terminaron pasando factura. Los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón también están en la cuerda floja.