La Joya Palacios no ha jugado ningún partido este año y el colombiano Mauricio Serna conversó con RedGol para abordar los porqués de eso. "No soy el indicado para profundizar", admitió. Aunque de todas maneras esclareció el inconveniente.

No es un secreto que Carlos Palacios lleva mucho tiempo de baja en Boca Juniors, pues no ha jugado ningún partido en 2026. Por estos días, surgió el rumor fuerte de que el nuevo director técnico del cuadro Xeneize, Rodolfo Arruabarrena, lo tiene en su lista de prescindibles.

Por eso mismo, se habló mucho de un posible retorno a Colo Colo, club desde el que saltó a La Bombonera para ponerse la camiseta Azul y Oro. La misma que vistió su gran ídolo, Juan Román Riquelme, presidente de la institución. Y uno de los que luchó por cerrar su fichaje.

En conjunto con un exvolante colombiano de gran paso por el cuadro boquense: Mauricio Serna, quien en agosto del año pasado, dejó su cargo en el consejo asesor de la máxima autoridad del elenco argentino. El Chicho está de paso por el Mundial 2026 y se encontró con nuestro enviado especial, Kenotrotamundos Skechers Fútbol.

Carlos Palacios se operó de la rodilla este año. (Rodrigo Valle/Getty Images).

“Carlos ha estado mucho tiempo lesionado. Jugó muchos partidos y la rodilla se le inflamaba. Siempre por el deseo de jugar, competir y demostrar, estuvo gambeteando la cirugía. Al final tomó la decisión”, aseguró el Chicho Serna, una gloria del equipo boquense que Carlos Bianchi llevó a la gloria continental.

Agregó que “es un jugador que lee, ve y entiende muy bien el fútbol. Creo que ha tenido algunos temas familiares, sobre todo el de sus hijos. No debo profundizar, no soy el indicado, pero sé que lo ha afectado”. El oriundo de Medellín dejó claro que un problema con su círculo íntimo tiene mermado el ánimo de La Joya.

El Chicho Serna festeja la Copa Intercontinental de Boca Juniors. (Shaun Botterill /Allsport).

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Jugó y fue dirigente de Boca Juniors: Serna aborda delicada situación de Carlos Palacios

Este exjugador y exdirigente de Boca Juniors no dio mayores detalles en torno a ese inconveniente familiar de Carlos Palacios. Pero sí se refirió a las necesidades que tiene para sentirse a gusto en un lugar. Mauricio Serna sabe que el chileno no rendirá a cualquier costo.

“Es un jugador que necesita compañía, abrazos y cariño. Desde el lado del club, dirigentes, presidente y compañeros se lo están brindando. Cada día va a poder mejorar”, apuntó el otrora seleccionado colombiano, quien fue a dos Mundiales con el cuadro cafetalero. Aunque el 94 sólo fue suplente y no tuvo minutos.

Carlos Palacios en acción ante Boca, donde tiene 36 partidos jugados: anotó tres goles y regaló cuatro asistencias. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Aunque el Chicho no tiene dudas. “Creo que Palacios tiene todo para triunfar, ahora depende que él lo quiera hacer”, expuso el antioqueño para refrendar la calidad que Boca vio en el volante ofensivo surgido en las inferiores de Unión Española para llevarlo hasta Argentina.

Eso sí, fue una declaración con tintes de desafío. En otro tema, Serna también analizó el presente de la selección chilena. “Se fue una generación dorada que terminó ciclos importantes, fue bicampeona de América. Marcó un ritmo en el continente”, dijo el colombiano.

Tiene razón: Chile conquistó la Copa América 2015 a las órdenes de Jorge Sampaoli. Y la Copa América del Centenario al año siguiente bajo la tutela de Juan Antonio Pizzi. En ambas ocasiones, el Equipo de Todos venció a Argentina mediante los penales.

Juan Antonio Pizzi celebra con Alexis Sánchez el título en la Copa América del Centenario. (Getty).

“No es tan fácil hacer esos cambios generacionales y que vuelvan y se junten tantas estrellas, buenos futbolistas, dirigentes y entrenadores para lograr lo que logró Chile. Hay que tener ocupación, no preocupación. Todo eso da grandes resultados en un corto y largo plazo”, sentenció Mauricio Serna.