Pablo Carroza se cuadra con un apriete con pistolas al jugador chileno, además que asegura tener fotos de fiestas y con "sustancias".

Carlos Palacios pasa un complejo momento en la restructuración de Boca Juniors, que puede terminar fuera del club argentino en medio de rumores que lo acercan como refuerzo de Colo Colo.

Pero las últimas palabras de jugador, asegurando que siempre tiene la puerta abierta para un regreso al Monumental, no cayeron nada bien en Argentina, donde un polémico periodista sacó la voz pero de una manera repudiable.

Fue tanta su furia que, incluso, en algo vergonzoso, defendió que la barra de Boca, la 12, amenazó con una pistola al jugador chileno, para terminar pidiendo que Juan Román Riquelme lo saque del equipo.

Pablo Carroza celebra las amenazas de las barras bravas.

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“Te mostraron un fierro y arrugaste”

Pablo Carroza es un polémico periodista argentino, quien en esta oportunidad cargó su artillería contra Carlos Palacios en un difícil momento en Boca Juniors, tanto así que justificó que la barra amenazara al jugador con pistolas.

“Vos viniste a la Argentina queriendo demostrar y te la pasaste de joda y esto lo sabe la hinchada, por eso te cagaste hasta las patas y por eso dejaste de subir fotitos a las redes, porque no le diste bola al técnico, no le diste bola al presidente, no le diste bola al capitán, no le diste bola a nadie, apareció la hinchada, te mostró el fierro y arrugaste Palacios”, lanzó sin arrugarse.

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“Yo le pido a Juan Román Riquelme que Palacios deje de ser jugador de Boca, que se vaya porque hizo demasiado daño y sigue hablando. Échalo, porque llega borracho, llega con olor a escabio y después no jugaba, cobraba una fortuna y era un microbio”, explicó.

Carlos Palacios tiene la puerta abierta para volver a Colo Colo.

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Carroza asegura que tiene fotos en fiestas y con “sustancias”

La furia de Carroza se fue con todo contra Carlos Palacios, donde más allá de justificar una clara amenaza en contra de la vida del ex Colo Colo, lo criticó por salir de fiestas.

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“El chileno Palacios que no entiende dónde está parado, no se da cuenta la camiseta que viste, como si estuviera defendiendo la camiseta de Colo Colo”, explicó.

“Llegaste a la Argentina y te hiciste los dientes de entrada. Lo que tenías que hacer era entrenar más que salir de gira, porque saliste de joda todos los días y no hablo de algunas fiestas con algunas sustancias, porque no me corresponde”, destacó.

Es más, porque aseguró tener imágenes para destruir la carrera de Carlos Palacios, las que asegura, optó por no mostrar, pero que significan la salida del club argentino.

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“Yo lo que te pido es que devuelvas la plata, porque Boca te pagó, entonces si quieres estar en alguna fiesta, en algún hotel y no muestro fotos porque no soy vigilante, quédate en el molde Palacios, la camiseta de Boca es demasiado grande para un jugador tan chico como vos”, finalizó.

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