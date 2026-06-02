Colo Colo y Carlos Palacios están viviendo un coqueteo que puede llevar a un esperado retorno. La Joya no lo ha pasado bien en Boca Juniors y en las últimas horas recibió una clara respuesta a las declaraciones que dio sobre un posible regreso a Chile.
En medio del complejo cierre de primera rueda que tuvo el Xeneize, el extremo vino de vacaciones al país y fue consultado por su deseo de volver al Estadio Monumental. “Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver“, lanzó.
Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en Pedrero, donde este martes hubo una clara respuesta. Y esta no es otra que abrirle las puertas, aunque a la espera de la decisión de quiénes deben dar el sí o el no.
Colo Colo responde al coqueteo de Carlos Palacios e ilusiona a los hinchas
El regreso de Carlos Palacios a Colo Colo puede estar cada vez más cerca. La Joya está en Chile disfrutando de unos días de descanso y en el Cacique ya le hacen ojitos para sentarse a conversar.
Carlos Palacios puede volver a Colo Colo luego de haber estado en Boca Juniors por un año y medio. Foto: Photosport.
Paloma Norambuena, directora de Blanco y Negro, se refirió a las chances de que el extremo vuelva a la Ruca. “Hoy día es el área deportiva. El director de área de fútbol con la gerencia, los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo“, señaló a Radio Cooperativa.
En esa misma línea, la dirigente aseguró que está igual de expectante que los hinchas de tener novedades sobre el tema. “Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas”.
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Aunque para Paloma Norambuena no hay duda de que Carlos Palacios puede regresar sin problemas a Colo Colo. “Jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece. Ahora, por supuesto que sabemos que es muy querido por la hinchada”.
Habrá que esperar para ver cómo es que avanza este tema durante el Mundial. En el Eterno Campeón buscan nombres en esa zona, pero para traerlo de vuelta tendrán que negociar con los Xeneizes y no por un préstamo.
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Carlos Palacios está viviendo días claves para definir su futuro. Colo Colo quiere recuperar a la Joya para que vuelva a ser el que no ha logrado en Boca Juniors, donde parece estar más afuera que adentro.
Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors
Carlos Palacios puede volver a Colo Colo luego de haber disputado un total de 36 partidos oficiales con Boca Juniors. En ellos aportó con 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que estuvo dentro de la cancha.
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En resumen, Colo Colo y Palacios
- El deseo público de “La Joya”: Tras un complejo semestre en el fútbol argentino defendiendo a Boca Juniors, Carlos Palacios aprovechó sus vacaciones en Chile para dejarle la puerta totalmente abierta al “Cacique”. El extremo ilusionó a los hinchas albos al declarar que su retorno al Estadio Monumental es inminente: “Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no, más adelante”.
- La receptiva respuesta de Blanco y Negro: Desde la concesionaria que rige a Colo Colo no ignoraron el coqueteo. La directora Paloma Norambuena confirmó que la gerencia deportiva está realizando las evaluaciones correspondientes tras el término de la primera rueda, valorando además el enorme peso que tiene el jugador al ser una figura muy querida por la fanaticada alba.
- La traba contractual con el “Xeneize”: Aunque existe voluntad mutua y el equipo busca refuerzos en esa zona del campo, concretar el fichaje no será sencillo. Para sellar el retorno de Palacios durante este receso, la dirigencia del “Eterno Campeón” estará obligada a sentarse a negociar directamente una compra con Boca Juniors, ya que la opción de un préstamo está descartada.