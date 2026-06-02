La Joya le mandó un aviso al Cacique y tuvo una respuesta que acerca cada vez más las posturas para un regreso. Eso sí, todavía debe negociar una salida.

Colo Colo y Carlos Palacios están viviendo un coqueteo que puede llevar a un esperado retorno. La Joya no lo ha pasado bien en Boca Juniors y en las últimas horas recibió una clara respuesta a las declaraciones que dio sobre un posible regreso a Chile.

En medio del complejo cierre de primera rueda que tuvo el Xeneize, el extremo vino de vacaciones al país y fue consultado por su deseo de volver al Estadio Monumental. “Siempre dije cuando me fui que en algún momento iba a volver. Si se tiene que dar ahora, se va a dar y si no más adelante. Pero de que voy a volver en algún momento, voy a volver“, lanzó.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas en Pedrero, donde este martes hubo una clara respuesta. Y esta no es otra que abrirle las puertas, aunque a la espera de la decisión de quiénes deben dar el sí o el no.

Colo Colo responde al coqueteo de Carlos Palacios e ilusiona a los hinchas

El regreso de Carlos Palacios a Colo Colo puede estar cada vez más cerca. La Joya está en Chile disfrutando de unos días de descanso y en el Cacique ya le hacen ojitos para sentarse a conversar.

Carlos Palacios puede volver a Colo Colo luego de haber estado en Boca Juniors por un año y medio. Foto: Photosport.

Paloma Norambuena, directora de Blanco y Negro, se refirió a las chances de que el extremo vuelva a la Ruca. “Hoy día es el área deportiva. El director de área de fútbol con la gerencia, los que están revisando precisamente lo que viene ahora. El presidente lo ha dicho: que una vez terminada esta primera ronda se va a evaluar todo“, señaló a Radio Cooperativa.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, la dirigente aseguró que está igual de expectante que los hinchas de tener novedades sobre el tema. “Estamos todos esperando precisamente ese período y ahí se tendrán nuevamente noticias después de una evaluación de estas áreas deportivas”.

ver también Colo Colo se salvó: acusan a Chiquito Romero de mentir sobre su estado físico para encontrar club

Aunque para Paloma Norambuena no hay duda de que Carlos Palacios puede regresar sin problemas a Colo Colo. “Jugadores así son súper queridos por la hinchada, así que sin lugar a duda que los jugadores que son bien recibidos y queridos por la hinchada, uno como colocolino lo agradece. Ahora, por supuesto que sabemos que es muy querido por la hinchada”.

Habrá que esperar para ver cómo es que avanza este tema durante el Mundial. En el Eterno Campeón buscan nombres en esa zona, pero para traerlo de vuelta tendrán que negociar con los Xeneizes y no por un préstamo.

Publicidad

Publicidad

Encuesta¿Te gustaría que Carlos Palacios vuelva a Colo Colo? ¿Te gustaría que Carlos Palacios vuelva a Colo Colo? Ya votaron 0 personas

Carlos Palacios está viviendo días claves para definir su futuro. Colo Colo quiere recuperar a la Joya para que vuelva a ser el que no ha logrado en Boca Juniors, donde parece estar más afuera que adentro.

Publicidad

Publicidad

Los números de Carlos Palacios en Boca Juniors

Carlos Palacios puede volver a Colo Colo luego de haber disputado un total de 36 partidos oficiales con Boca Juniors. En ellos aportó con 3 goles y 4 asistencias en los 2.724 minutos que estuvo dentro de la cancha.

ver también Joaquín Sosa se chilenizó en Colo Colo: alocado festejo tras ganar el clásico ante Católica

En resumen, Colo Colo y Palacios