El mediocampista nacional no ha logrado consolidarse en Boca Juniors y analiza una salida. Según el periodista Luis Marambio, su intención es sumarse a un grande de Chile.

Williams Alarcón atraviesa un complejo momento en Boca Juniors, donde no ha logrado consolidarse como una pieza importante dentro del equipo. Su escasa continuidad ha generado diversas especulaciones en Argentina sobre una posible salida durante el próximo mercado de fichajes.

Ante este escenario, comenzaron a surgir rumores respecto a cuál podría ser su próximo destino. Entre las opciones que aparecen con fuerza está un eventual regreso al fútbol chileno, donde Universidad Católica asoma como uno de los clubes interesados en quedarse con los servicios del mediocampista nacional.

Williams Alarcón querría llegar a Universidad Católica

El programa Con Camiseta el periodista Luis Marambio reveló que el jugador querría llegar a la Franja. “Williams Alarcón viene a Católica. Lo digo hoy, el jugador quiere venir a Católica”.

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“Él ahora quiere venir a Católica, tiene buenas relaciones y hay una opción de salida. Podría llegar”, reveló el comunicador.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el nombre de Alarcón ya comenzó a vincularse con el cuadro cruzado, que busca reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada.

El jugador no continuaría en el cuadro xeneize. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

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En síntesis: