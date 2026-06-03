Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de fichajes

Williams Alarcón no seguiría en Boca y este es el club al que se acerca: “Él ahora quiere venir”

El mediocampista nacional no ha logrado consolidarse en Boca Juniors y analiza una salida. Según el periodista Luis Marambio, su intención es sumarse a un grande de Chile.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador nacional dejaría pronto Boca Juniors.
© Getty ImagesEl jugador nacional dejaría pronto Boca Juniors.

Williams Alarcón atraviesa un complejo momento en Boca Juniors, donde no ha logrado consolidarse como una pieza importante dentro del equipo. Su escasa continuidad ha generado diversas especulaciones en Argentina sobre una posible salida durante el próximo mercado de fichajes.

Ante este escenario, comenzaron a surgir rumores respecto a cuál podría ser su próximo destino. Entre las opciones que aparecen con fuerza está un eventual regreso al fútbol chileno, donde Universidad Católica asoma como uno de los clubes interesados en quedarse con los servicios del mediocampista nacional.

Williams Alarcón querría llegar a Universidad Católica

El programa Con Camiseta el periodista Luis Marambio reveló que el jugador querría llegar a la Franja. “Williams Alarcón viene a Católica. Lo digo hoy, el jugador quiere venir a Católica”.

Williams Alarcón y su duro panorama en Boca: En Argentina lo liquidan y piden su salida

ver también

Williams Alarcón y su duro panorama en Boca: En Argentina lo liquidan y piden su salida

“Él ahora quiere venir a Católica, tiene buenas relaciones y hay una opción de salida. Podría llegar”, reveló el comunicador.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el nombre de Alarcón ya comenzó a vincularse con el cuadro cruzado, que busca reforzar su plantel para la segunda parte de la temporada.

El jugador no continuaría en el cuadro xeneize. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

El jugador no continuaría en el cuadro xeneize. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Publicidad

En síntesis:

  • Williams Alarcón evalúa dejar Boca Juniors debido a su escasa continuidad en Argentina.
  • La Universidad Católica surge como club interesado en fichar al mediocampista para la temporada.
  • El periodista Luis Marambio reveló que el jugador chileno desea llegar al cuadro cruzado.
Lee también
Clemente Montes desafía a la Generación Dorada en la Roja: "Queremos..."
Selección Chilena

Clemente Montes desafía a la Generación Dorada en la Roja: "Queremos..."

Chino González se sincera sobre la posibilidad de dirigir a Colo Colo
Chile

Chino González se sincera sobre la posibilidad de dirigir a Colo Colo

Jaime García abronca a Huachipato tras perder feo vs Católica: "No nos pueden..."
Chile

Jaime García abronca a Huachipato tras perder feo vs Católica: "No nos pueden..."

Clave para Colo Colo: Dónde ver Huachipato vs. Católica en Liga de Primera
Campeonato Nacional

Clave para Colo Colo: Dónde ver Huachipato vs. Católica en Liga de Primera

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo