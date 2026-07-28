Los Toros no quieren soltar la cima y apostaron por tres nuevos nombres para ir por el ascenso a Primera B.

El mercado de fichajes sigue en movimiento y Provincial Osorno continúa reforzando su plantel con el objetivo de conseguir el esperado ascenso a la Primera B. En ese contexto, el conjunto taurino confirmó la incorporación de tres nuevos refuerzos para afrontar la segunda rueda del campeonato.

El elenco osornino cerró la primera mitad de la temporada como líder de la Segunda División con 24 puntos, por lo que buscará mantener el buen rendimiento y consolidar su candidatura al ascenso durante el segundo semestre.

Los refuerzos que llegan a Osorno

A través de sus redes, la escuadra reveló a los nombres que llegan a reforzar el mediocampo taurino para la liguilla.

Uno de ellos es Rubén Vera, volante defensivo de 20 años proveniente de Deportes Melipilla.

El mediocampista desarrolló gran parte de su carrera en U de Chile, donde estuvo durante 13 años, llegando incluso a ser capitán de la categoría Proyección y siendo convocado al primer equipo para disputar la Copa Sudamericana. Arriba a préstamo al cuadro taurino.

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También se sumó Luis Oyarzo, volante ofensivo de 30 años formado en Universidad Católica. El futbolista cuenta con experiencia en Argentina tras su paso por CAI, además de un amplio recorrido en el fútbol chileno, defendiendo las camisetas de Deportes Linares, Brujas de Salamanca y Provincial Ovalle.

El tercer refuerzo es Héctor Canelo, volante ofensivo de 20 años y 1,83 metros de estatura.

El jugador llegó a Universidad de Chile en 2022 y fue citado al primer equipo por Gustavo Álvarez para disputar la Copa Chile.

Destaca por su técnica, potencia de remate y capacidad en el balón detenido, y se incorpora a préstamo.