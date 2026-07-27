El portero, formado en las divisiones inferiores del Cacique, dejará Audax Italiano para jugar a préstamo a club del ascenso.

El mercado de fichajes continúa en movimiento y los clubes ya comienzan a definir sus movimientos para afrontar la segunda rueda de la temporada. En ese contexto, Audax Italiano confirmó la salida de uno de sus jugadores, quien continuará su carrera en la Segunda División.

Según informó Tano Noticias, el arquero Martín Ballesteros dejará la escuadra itálica para convertirse en nuevo jugador de Santiago City, elenco que milita en la tercera categoría del fútbol chileno.

La salida de Martín Ballestero de Audax

El portero había llegado esta temporada a Audax Italiano, pero no logró sumar protagonismo durante la primera rueda ni en el inicio del segundo semestre.

La titularidad del arco itálico estuvo en manos de Tomás Ahumada, mientras que además compartía competencia con otros guardametas del plantel como Cristóbal Piña y Pedro Garrido.

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Ante este escenario, Ballesteros decidió buscar nuevos desafíos para encontrar mayor continuidad. Ahora, el arquero tendrá la misión de consolidarse en Santiago City y aportar su experiencia en la lucha del equipo durante la segunda parte de la temporada.

“Ballesteros ya trabaja junto a sus nuevos compañeros y mantiene contrato con Audax Italiano hasta 2028, por lo que el préstamo tiene como objetivo potenciar su desarrollo“, explicó.

Martin Ballesteros tiene nuevo club en Chile/Photosport

El guardameta, de 1,94 metros de altura, buscará en su nuevo desafío sumar mayor continuidad y minutos. Ballesteros se formó en las divisiones inferiores de Colo Colo y Universidad Católica, además de contar con pasos por Unión La Calera y Unión Española en el fútbol profesional.

En síntesis: