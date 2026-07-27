César Pinares, refuerzo de Audax Italiano, se refirió a la llegada de Damián Pizarro al conjunto de La Florida.

Damián Pizarro concretó su regreso al fútbol chileno y se convertirá en refuerzo de Audax Italiano. El delantero formado en Colo Colo, quien partió a Udinese en 2023 y jamás se pudo afianzar, ya está en nuestro país.

Tras cerrar un semestre a préstamo en Racing, el atacante estuvo presente este fin de semana en el Estadio Bicentenario de La Florida para presenciar el duelo de los audinos con U. de Chile en la Liga de Primera.

Su llegada debería confirmarse oficialmente en las próximas horas. A la espera de ello, sus compañeros le abren las puertas. Fue el caso de César Pinares, quien se manifestó este domingo en La Florida.

“A mí me recibieron bastante bien, así que obviamente se le va a recibir bien a Damián para que se pueda integrar y pueda sumar para el equipo“, destacó el futbolista en diálogo con Mundo Cracks.

El plantel de Audax Italiano le da la bienvenida a Damián Pizarro

César Pinares agregó que “estamos bien como equipo, sabemos que estamos en una situación difícil, pero estamos totalmente convencidos de que la vamos a sacar adelante“.

En el caso de Damián Pizarro, llega a La Florida después de un semestre complicado en Racing y de un intento fallido de llegar a Colo Colo en el mercado de fichajes pasado.

Al otro lado de la cordillera, donde lo recibieron a préstamo desde Udinese, jugó apenas seis partidos (191′), en donde no anotó goles y registró una asistencia.