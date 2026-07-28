El arquero, héroe de Cabo Verde en el Mundial 2026, tiene todo listo para viajar a Chile y ser jugador del Cacique. En el Monumental ya lo esperan.

La llegada de Vozinha a Colo Colo entra en la recta final. El arquero tiene todo listo para ser el nuevo refuerzo del Cacique después de su tremenda actuación en el Mundial 2026 y, tras de una serie de dudas, por fin tiene fecha para llegar a nuestro país.

Pese a que se le esperaba este martes, el héroe de Cabo Verde en la cita planetaria mantenía en duda su arribo a Chile. Problemas con algunos documentos fueron retrasando las cosas y, si bien se especuló con que llegaría este miércoles, no será así.

Sin embargo, la buena noticia para los hinchas albos es que antes del fin de semana ya estará en el Estadio Monumental. De hecho, avisaron que gracias a una solución de emergencia, llegará previo al partido con Everton en Viña del Mar.

Vozinha emprende el viaje rumbo a Colo Colo: fecha y hora de su llegada

Colo Colo va instalando la alfombra roja para la llegada de una figura de talla mundial. Vozinha aterriza en el fútbol chileno de la mano del Cacique después de robarse la película y terminar en el once ideal de la última Copa del Mundo que disputó con Cabo Verde.

Vozinha llega esta semana para ser refuerzo de Colo Colo. Foto: Photosport.

Según informó el periodista de DSports, Rodrigo López, en su cuenta de X (ex Twitter), el caboverdiano ya arma las maletas para subirse al avión rumbo al país. “Vozinha llegará este jueves por la mañana a Chile“, señaló de entrada.

En esa misma línea, el reportero explicó que el guardameta tendrá que viajar a suelo nacional con una solución de emergencia. “El portero de Cabo Verde consiguió una visa temporal“.

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De hecho, el periodista detalló el plan que tiene el Cacique una vez llegue a Chile. “Emprenderá rumbo a nuestro país desde Madrid para someterse a los exámenes médicos e integrarse a Colo Colo”.

Con esto, quedará esperar para ver lo que pasará el día jueves con el arribo de un jugador que ha generado expectación mundial. El fútbol chileno recibe a un hombre que, más allá de tener 40 años, viene a disfrutar de lo conseguido después de una Copa del Mundo de ensueño.

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Vozinha está cada vez más cerca de Chile para ser presentado como refuerzo de Colo Colo. El arquero viaja en las próximas horas al país para sellar su vínculo y así sumarse al plantel del Cacique, con el que buscará ganar el tercer título de su carrera.

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En resumen, Colo Colo y Vozinha