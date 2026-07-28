Ratifican que hubo un grosero error de procedimiento en la Copa del Mundo que benefició al cuadro Albiceleste.

La selección argentina tuvo un camino muy complicado hasta la final del Mundial 2026, la que perdió sin siquiera patear al arco ante España, que se impuso por 1-0 con gol de Ferran Torres.

La Albiceleste sufrió en todas sus series de eliminación directa, porque Cabo Verde, Egipto, Suiza e Inglaterra tuvieron contra las cuerdas al equipo que lideraba Lionel Messi.

Durante toda la Copa del Mundo hubo voces que decían que Argentina recibía “ayudas” para ganar sus partidos. Finalizado el certamen, aclaran que hubo una jugada que favoreció al conjunto sudamericano y que estuvo mal cobrada.

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IFAB indica que Breel Embolo estuvo mal expulsado ante Argentina

Uno de los partidos más apretados que tuvo Argentina en el Mundial 2026 fue ante Suiza, que terminó 1-1 en los 90 minutos y se definió en alargue para la tienda transandina.

Los helvéticos jugaron todo el tramo final del encuentro, justo después de conseguir el empate, con un jugador menos por expulsión de Breel Embolo. El árbitro portugués Joao Pinheiro le puso segunda amarilla al delantero por simular, tras revisar la jugada en el VAR y donde primeramente había sido amonestado Leandro Paredes.

Breel Embolo fue mal expulsado ante Argentina. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

La situación fue muy criticada y ahora se suma un nuevo dato. La International Football Asociation Board (IFAB por su sigla en inglés) informó que Pinheiro, junto al mexicano Guillermo Pacheco (VAR) y el chileno Juan Lara (AVAR), afrontaron mal la situación y el suizo no debió ser expulsado.

“Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, sólo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede ser revisada y/o modificada“, indica la entidad en su circular número 34.

De esta forma, se confirma el mal accionar de los árbitros en el partido que Argentina le ganó por 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

En síntesis

España venció 1-0 a la selección de Argentina en la final del Mundial 2026.

a la selección de Argentina en la final del Mundial 2026. Lionel Messi lideró a la Albiceleste en su camino hacia el subcampeonato del torneo.

lideró a la Albiceleste en su camino hacia el subcampeonato del torneo. La IFAB confirmó que los árbitros expulsaron erróneamente al suizo Breel Embolo en cuartos.