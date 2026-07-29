El ex defensor, compañero de mil batallas del argentino en Barcelona, le dedicó lindas palabras tras su rendimiento en la última cita planetaria.

A pesar de que otra vez se tuvo que conformar con el subcampeonato, el Mundial 2026 de Lionel Messi quedó en la historia. El delantero, con 39 años en le cuerpo, fue la gran figura de Argentina y uno de los grandes responsables de que la albiceleste haya podido llegar a la final.

Más allá de la dura derrota ante España, son varios quienes no han escatimado en elogios para el rosarino luego de, la que es bastante seguro, haya sido su última Copa del Mundo.

Uno los que salió a alabar la actuación de la Pulga fue Gerard Piqué, compañero de mil batallas del argentino con la camiseta del Barcelona, quien en diálogo con ESPN no dudó en asegurar que otra vez demostró ser el mejor futbolista de la historia.

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Piqué elogio a Lionel Messi tras su Mundial 2026

El ex defensor afirmó a la cadena televisiva durante un evento oficial de la Kings League que “perder una final es algo muy duro, una final del mundo… Creo que Messi demostró de nuevo que es el mejor jugador de la historia con esta Copa del Mundo”.

“Marcó muchos goles y llevó a su Selección a una nueva final. Al final del día no pudo ganarla, pero estoy seguro de que estará muy orgulloso de todo lo que logró”, añadió.

Gerard Pique compartió por muchos años con Lionel Messi en el Barcelona. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, y analizando también lo hecho por Cristiano Ronaldo, el catalán declaró que “han brindado en los últimos 15 o 20 años una batalla increíble entre dos estilos diferentes. Creo que ahora, obviamente, son los últimos años de ambos jugando, pero aun así vimos en este Mundial que son capaces de hacer muy buenos partidos”.

Cabe recordar que Lionel Messi cerró este Mundial 2026 con ocho goles y cuatro asistencias. Fue el segundo máximo artillero del torneo y solo fue superado por los diez goles del francés Kylian Mbappé.

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En síntesis