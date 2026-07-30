El equipo danés cayó ante Besiktas y de esta manera son eliminados de la competición internacional.

Darío Osorio vive momentos de definición de su futuro. En este contexto, sufrió un duro golpe con el Midtjylland en la UEFA Europa League, lo cual lo invita a mirar la puerta de salida.

El equipo danés quedó eliminado de la segunda competición más importante del viejo continente, con lo cual el chileno tendrá menores opciones de demostrar sus condiciones a nivel continental. Justo en momentos cuando se debate sobre su salida del equipo.

La caída de Darío Osorio

Con Darío Osorio como titular, Midtjylland perdió en condición de local ante Besiktas. De esta manera, perdió la opción de llegar a la fase de la liga de la UEFA Europa League. Una situación que perjudica la planificación y el presupuesto del equipo de Dinamarca.

2-0 fue la victoria de los turcos en tierra danesa, lo que sumado al 1-0 de ida en Estambul, dejó un 3-0 en el marcador global final. Ahora la única esperanza del chileno y su club para seguir compitiendo a nivel internacional, es luchar en las clasificatorias de la Conference League.

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Obviamente para un equipo como Midtjylland significa un golpe económico el no estar en Europa League. Osorio está siendo tentado desde otros mercados y podría terminar siendo la llave para equilibrar finanzas. Si bien su deseo es partir a una de las ligas importantes, su mayor interesado está en otro destino.

Trabzonspor aparece como su pretendiente más firme. Los turcos parecen poder llegar a los 20 millones de euros que desea Midtjylland y además, están en las eliminatorias de la UEFA Europa League, ronda previa a la fase de liga.

Osorio llegó en 2022 a Midtjylland. Imagen: Getty

A los 22 años y luego de tres temporadas en Dinamarca, Darío Osorio parece estar listo para cambiar de aires e intentar subir de nivel en su carrera. Ahora el jugador y su club deben evaluar si es Turquía el destino que los satisface económica y deportivamente.