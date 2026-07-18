El jugador chileno pasa por una gran temporada en la Liga Danesa, donde su equipo solo aceptará esta millonaria cifra por su fichaje.

El mercado de fichajes continúa dejando novedades y uno de los nombres que vuelve a aparecer en la órbita de varios clubes es el del chileno Darío Osorio. El extremo, que milita en el Midtjylland de Dinamarca, despertó el interés de distintos equipos europeos tras completar una destacada temporada.

Sin embargo, el conjunto danés no tiene intención de desprenderse fácilmente de una de sus principales figuras.

De hecho, ya fijó el monto que exigiría para negociar su traspaso e incluso rechazó una importante oferta proveniente del Trabzonspor de la Liga Turca, dejando en claro que solo lo dejará salir por una cifra acorde a su valoración.

El monto por el que Osorio dejará el Midtjylland

El gerente deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, reveló que el club recibió una oferta de 15 millones por parte del Trabzonspor de Turquía. Sin embargo, la dirigencia la desestimó de inmediato al considerar que la cifra estaba por debajo de la valoración que tienen de Osorio.

“Sin duda queda mucho camino por recorrer antes de que alguien iguale el precio que pedimos, 20 millones de euros, si es que alguien iguala ese precio en este mercado de fichajes”, señaló a Campo DK.

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El presente de Darío Osorio

Darío Osorio atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en el Midtjylland. Con el conjunto danés se proclamó campeón de la Superliga de Dinamarca 2023/24 y también conquistó la Copa de Dinamarca 2025/26.

Además, en la última temporada el equipo finalizó en el segundo lugar de la fase por el título, resultado que le aseguró un cupo en la próxima edición de la Europa League.

De acuerdo con Transfermarkt, el chileno tiene un valor de mercado de 15 millones de euros.

En la temporada 2025/26 disputó 49 partidos con el Midtjylland en todas las competiciones, registrando ocho goles y 10 asistencias, cifras que explican el creciente interés de clubes europeos por ficharlo.