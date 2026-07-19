El español se llevó su mano a la boca por un instante, lo que desató la locura del astro trasandino exigiendo la expulsión del lateral zurdo.

España es el campeón del Mundial 2026. El elenco de Luis de la Fuente derrotó en el tiempo extra a Argentina, en un partido que no estuvo ajeno a las polémicas arbitrales.

A poco de terminarse los 90 minutos, el juez Slavko Vinčić le puso la segunda tarjeta amarilla a Enzo Fernández, tras un terrible foul ante Pau Cubarsí. Fue ahí que quedó la grande.

Mientras el argentino reclamaba la expulsión, Lionel Messi tuvo un capítulo aparte con Marc Cucurella. El español se llevó su mano a la boca un segundo mientras dialogaban, lo que desató la locura de la Pulga.

Video: la jugada que reclamó Messi ante Cucurella

Tal como pasó con Miguel Almirón y Piero Hincapié antes, Lionel Messi reclamó que Marc Cucurella debió ser expulsado por llevarse la mano a la boca en un momento. El argentino lo acusó directamente ante el juez del partido.

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Los hinchas y medios argentinos rápidamente salieron al paso de la jugada, alegando que los españoles también debían quedarse con uno menos. Tras los reclamos de Messi, el árbitro le dijo que la acción no correspondía para tarjeta roja.

Marc Cucurella fue una de las figuras españolas durante el Mundial 2026. Tras el pitazo final que le dio el título a su país, lideró las celebraciones mientras algunos de sus compañeros se enfrascaban con los argentinos.

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El lateral zurdo arribará ahora al Real Madrid con el título de campeón de una Copa del Mundo. Su polémico fichaje dio que hablar antes de la Copa del Mundo, aunque el título refuerza su gran momento como defensa.