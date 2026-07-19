César Merlo, periodista experto en fichajes, dio la noticia: Santiago Mele es el primer refuerzo de Colo Colo en el mercado invernal.

Colo Colo ha hecho ruido internacional con la búsqueda de un arquero para el mercado de fichajes. Vozinha, portero de Cabo Verde en el Mundial 2026, se instaló como opción inesperada en el Cacique.

Los hinchas recibieron el rumor con los brazos abiertos y llenaron las redes sociales del club con mensajes pidiendo que se confirmara el fichaje.

Pero todo indica que lo de Vozinha solo se quedará en un sueño. En las últimas horas, César Merlo, especialista en fichajes del fútbol sudamericano, informó que el Cacique ya eligió a su portero y no es el caboverdiano.

“Santiago Mele es nuevo refuerzo de Colo Colo. El arquero, que tenía varias propuestas, se terminó decidiendo por la de Chile. Monterrey lo cede a préstamo por un año y con opción“, anunció Merlo.

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Confirman a Santiago Mele como el primer refuerzo de Colo Colo

Santiago Mele también dijo presente en el Mundial 2026, aunque como el arquero suplente del Uruguay de Marcelo Bielsa. No sumó minutos en ninguno de los tres partidos de la fase de grupos.

El portero uruguayo viene de estar un año en la liga mexicana. En este 2026, jugó apenas dos partidos en el Torneo de Clausura, recibiendo cuatro goles.

Según César Merlo, el coqueteo de Colo Colo con Vozinha no pasó de un ofrecimiento. Así, el portero de 40 años ahora analiza otras ofertas para continuar su carrera.