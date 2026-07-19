La U suma a Jhon Cortés con un complicado desgarro, que lo tendrá, al menos, un mes más fuera de las canchas.

La lesiones no dejan tranquila a Universidad de Chile en su intertemporada, más allá de que esta jornada los jugadores tendrán el último día libre antes de volver a la Liga de Primera 2026.

Hay que recordar que los dirigidos por el técnico Fernando Gago vuelve a la competencia el domingo 26 de julio, cuando visiten al Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

Pero hay un jugador que no podrá ser alternativa, ya que está en plena recuperación de un fuerte desgarro, que ya lo tenía un mes fuera de las canchas: Jhon Cortés.

Jhon Cortés tiene tres partidos jugados en la U en esta temporada. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Jhon Cortés se suma a la lista de lesionados en la U

Fue el sitio Emisora Bullanguera quienes entregaron detalles de la situación de Jhon Cortés en Universidad de Chile, el extremo juvenil que saltó a la fama en el interinato del técnico Jhon Valladares.

En ese sentido, destacaron en su información que “el seleccionado de la Roja juvenil presenta un desgarro bilateral del bíceps femoral“, lo que lo ha tenido al margen en la U.

“Con este diagnóstico el nacido en Colombia ya lleva un mes en recuperación fuera de las canchas, pero, según nos detallan, todavía le queda un mes más en este proceso“, explican.

Por lo mismo, si bien no ha tenido repercusión con Fernando Gago, estará al margen para ser alternativa en Universidad de Chile en el regreso a la segunda rueda de la Liga de Primera 2026.

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