El juvenil Jhon Cortés tuvo un debut rimbombante como profesional en Universidad de Chile. Con 17 años el nacido en Colombia ingresó en el segundo tiempo del triunfo ante Coquimbo Unido y fue responsable de gestar el gol que le dio la victoria a los azules en la Liga de Primera.

Tras el duelo, Cortés rompió en llanto por la emoción, encontrando el abrazo y felicitaciones de sus compañeros más experimentados. Cortés no olvidará ese sábado en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Y tampoco lo olvida Mateo Valenzuela, su profesor en el Colegio CEIA Gladys Lazo de La Cisterna, recinto enfocado en una modalidad que permita a jóvenes, adultos y deportistas a terminar su enseñanza atendiendo a sus complicaciones específicas. De hecho, esta escuela ayudó a Darío Osorio a terminar el colegio sin cortarle las alas en el fútbol. Y por su cercanía al CDA se convirtió en un aliado de Universidad de Chile.

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Puras flores del ex profe de Jhon Cortés

En conversación con LUN, Valenzuela, conocido también como Profesor Pingüino, el educador manifestó que “al igual que Jhon, hay muchas personas que vienen de regiones para darlo todo por el fútbol. Una de sus apuestas más grandes fue venirse a Chile de pequeño. Vivió en Tocopilla y más adolescente se vino a las concentraciones en la Casa Azul“.

Agrega que “como estudiante era muy responsable y cumplía con todo lo requerido. Si tuviera que definirlo en palabras, diría que es disciplinado, perseverante, simpático y buen compañero. Quizás no era tanto de tirar la talla, pero sabía compartir. Ya tenía ese carisma que se transmitía”.

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“Jhon era muy solidario. En una de las actividades internas del curso pedimos premios para una rifa y él se consiguió parte del equipamiento de la U como iniciativa personal. Fue uno de los premios que generaron más interés“, complementó.

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Por último, Valenzuela sentencia que “yo estaba muy expectante por el partido, pero no alcancé a verlo. Después vi reacciones , los videos y noticiarios, donde Jhon salía muy emocionado y contento. Que haya tenido tan buenas críticas es una satisfacción para nosotros como educadores porque se ve que los esfuerzos que los chicos depositan en sus entrenamientos y como estudiantes dan resultados”.