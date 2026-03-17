En sólo 90 minutos al mando de la Universidad de Chile, el interino John Valladares consiguió mostrar una mejor imagen que la que dejó Francisco Meneghini, y más encima sumó victoria de visita ante Coquimbo Unido.

Por ello, y en medio de la abundante danza de nombres para ser el nuevo técnico principal de los azules, una palabra autorizada como Claudio Bravo, bicampeón de América, dejó claro en ESPN cuál es su preferencia al respecto.

A contramano de lo que piensan muchos hinchas de la U, incluso en la dirigencia de Azul Azul, Bravo sorprendió a todos al exigir públicamente la continuidad de Valladares al mando del primer equipo, pues vio diferencias a lo que había con “Paqui”.

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Claudio Bravo pide continuidad de Valladares en la U

“Sobre la U, yo le doy mucho énfasis a lo que hizo el cuerpo técnico nuevo. Se notó un equipo anímicamente muy distinto a lo que se venía viendo… menos tenso“, fue lo primero que señaló el ex arquero y capitán de la Selección Chilena.

En esa línea, Bravo agrega sobre Valladares que “se ve lo que se muestra dentro de un camarín, que creo que es sumamente vital; por ende, una mayor concentración, por ende, una mayor intensidad a la hora de jugar, muchos menos errores a la hora de competir“.

“Y eso es parte también del análisis que tienen que haber hecho en este corto periodo de trabajo. Por eso le doy mucha importancia a lo que tiene que haber hecho este nuevo cuerpo técnico con un grupo que venía muy, muy golpeado y creo que, para mí, la parte anímica debió ser fundamental”, finalizó.

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En síntesis

John Valladares revitalizó a Universidad de Chile con un triunfo ante Coquimbo Unido tras la salida de Francisco Meneghini.

con un triunfo ante Coquimbo Unido tras la salida de Francisco Meneghini. Claudio Bravo respaldó públicamente la continuidad de Valladares al mando de los azules destacando un cambio anímico clave.

al mando de los azules destacando un cambio anímico clave. El histórico capitán de la Roja valoró la mayor intensidad y la reducción de errores tácticos mostrada por el plantel bajo el nuevo cuerpo técnico.

¿Cuándo juegan los azules?

Por la primera fecha del Grupo D en Copa de la Liga, Universidad de Chile recibirá a Deportes La Serena en el Estadio Nacional, este viernes 20 de marzo desde las 18:00 horas.

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