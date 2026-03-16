La U de Chile deja atrás los fantasmas del proceso de Francisco Meneghini y comienza de la mejor manera su nueva era. Este fin de semana el Romántico Viajero se reencontró con el triunfo venciendo por la cuenta mínima al campeón Coquimbo Unido con un jugador que reapareció.

Después de apenas haber sumado 51 minutos en todo lo que iba de Liga de Primera junto a Paqui, Lucas Romero tuvo una nueva oportunidad. El volante paraguayo llegó como refuerzo para el 2026 pero Paqui lo tenía en el congelador, algo que Jhon Valladares cambió de inmediato.

El técnico interino del elenco estudiantil le dio la chance al mediocampista y como respuesta tuvo a un mediocampo rival sin poder hacer su juego. Es por ello que tras el duelo, el estratega de las inferiores azueles no dudó en alabar al guaraní y, de paso, tirarle un palo al ex entrenador azul.

Interino de la DT alaba a Lucas Romero tras cortada de Meneghini en la U

En la U quedaron más que felices con el triunfo ante Coquimbo Unido de la mano de nombres que no estaban siendo considerados. Uno de ellos es Lucas Romero, quien volvió a ser titular y terminó siendo fundamental para que el Romántico Viajero se llevara los tres puntos del norte.

Lucas Romero fue titular luego de estar cortado por Francisco Meneghini y la U volvió al triunfo. Foto: U. de Chile

Jhon Valladares, el DT interino del elenco estudiantil, habló tras el encuentro y aprovechó de dedicarle palabras al paraguayo. “Tiene una característica específica. Cada jugador te va a entregar distintas habilidades y cualidades”, lanzó.

Publicidad

Publicidad

En esa misma línea, el técnico aprovechó de tirarle la oreja a Francisco Meneghini y explicó por qué nunca supo utilizar a Romero. “Lucas es un volante central más posicionado“.

ver también Varios meses: revelan el tiempo de baja de Octavio Rivero en la U

Finalmente, Jhon Valladares destacó que fue gracias al paraguayo que pudieron aguantar un primer tiempo que no fue fácil. “Obviamente nos podía entregar ese inicio que al principio nos fue costando“.

Habrá que esperar para ver si es que esta actuación le permite ganarse un lugar como titular en el esquema. Cabe recordar que su aparición se da por la lesión de Charles Aránguiz y la expulsión de Marcelo Díaz, lo que dejó al Bulla sin opciones.

Publicidad

Publicidad

La U infla el pecho luego de que Lucas Romero demostrara que puede ser un aporte. El Romántico Viajero recupera a un refuerzo que parecía estar perdiéndose y que ahora peleará por un lugar entre los estelares.

Así está la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

ver también ¿Por Colo Colo? Revelan que la U borra la palabra “Centenario” para sus 100 años

En resumen, la U y Lucas Romero…

Victoria revitalizadora ante el campeón: Bajo el interinato de Jhon Valladares, la U logró un triunfo clave por 1-0 ante Coquimbo Unido . Este resultado permite al equipo sacudirse la crisis del proceso anterior y recuperar la confianza justo antes del inicio de la Copa de la Liga.

Bajo el interinato de Jhon Valladares, la U logró un triunfo clave por 1-0 ante . Este resultado permite al equipo sacudirse la crisis del proceso anterior y recuperar la confianza justo antes del inicio de la Copa de la Liga. El renacer de Lucas Romero: El volante paraguayo, quien apenas había jugado 51 minutos con “Paqui” Meneghini, fue la gran figura del encuentro. Valladares lo sacó del “congelador” para darle el equilibrio que el equipo necesitaba, logrando anular el juego ofensivo de los “Piratas” y sosteniendo al mediocampo azul en los momentos más difíciles.

El volante paraguayo, quien apenas había jugado 51 minutos con “Paqui” Meneghini, fue la gran figura del encuentro. Valladares lo sacó del “congelador” para darle el equilibrio que el equipo necesitaba, logrando anular el juego ofensivo de los “Piratas” y sosteniendo al mediocampo azul en los momentos más difíciles. Dardo táctico al proceso anterior: Tras el partido, Valladares lanzó una sutil crítica a Meneghini al explicar el rendimiento de Romero. El interino señaló que el paraguayo es un “volante central posicionado”, dejando entrever que el cuerpo técnico anterior no supo entender ni explotar las características específicas del refuerzo guaraní.

Publicidad