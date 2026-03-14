La lesión de Octavio Rivero le terminó dando la peor de las noticias a la U de Chile. El delantero no logró recuperarse de las molestias y el Romántico Viajero ha decidido operarlo, lo que lo tendrá de baja por un largo tiempo.

El atacante llegó desde el Barcelona de Guayaquil con un problema que se fue agravando cada vez más. Una sinovitis fue dejando al margen al goleador hasta un punto crítico y que lo manda a cirugía, algo que sacude los planes del Bulla en los próximos meses.

Y es que en las últimas horas se conoció que el uruguayo pasará por el quirófano y se mantendrá sin jugar hasta la segunda rueda de la temporada 2026. Es decir, recién a mitad de año podría estar de retorno, siempre que las cosas no se compliquen más.

Octavio Rivero será baja hasta la segunda rueda en la U

Octavio Rivero no para de darle dolores de cabeza a la U y más luego de que se decidiera operarlo. El delantero será intervenido por el problema que tiene en su rodilla y el Romántico Viajero lo perderá hasta la segunda rueda.

Octavio Rivero le da más problemas a la U. Foto: Photosport.

Así lo dio a conocer el periodista Felipe Labbé este viernes en Sportscenter de ESPN. Ahí el reportero azul detalló que el uruguayo se mantendrá alejado de las canchas “hasta cuatro meses“.

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Es decir, sería recién en julio cuando Octavio Rivero pueda hacer su retorno a la Universidad de Chile. En ese momento el torneo estará entrando en la segunda rueda post Mundial y en el Bulla ruegan para haber recuperado el terreno perdido con Francisco Meneghini.

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Esto deja a la U con sólo dos centrodelanteros para lo que viene. Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas serán quienes se peleen el puesto hasta el su colega regrese. O si es que no llega alguien más.

Ante el panorama del atacante, en las oficinas del Centro Deportivo Azul se ha analizado la opción de traer un reemplazante. Nicolás Fernández de Progreso es el nombre que ha tomado más fuerza, pero hasta ahora no hay mayores avances mientras no llegue un nuevo DT.

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La U lamenta perder a Octavio Rivero, uno de sus grandes anhelos en los últimos mercados, hasta la segunda rueda de la temporada. El delantero vive días para el olvido en el Bulla y espera que la otra mitad del 2026 sea mucho mejor.

Así está la U en la tabla de posiciones 2026

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En resumen, la U y Octavio Rivero…

Cirugía y largo tiempo de recuperación: Tras agravarse una sinovitis en su rodilla, el delantero uruguayo será operado y estará fuera de las canchas por un periodo estimado de cuatro meses . Esto significa que el “Romántico Viajero” no podrá contar con su goleador hasta el inicio de la segunda rueda, proyectando su regreso para julio de 2026 .

Tras agravarse una sinovitis en su rodilla, el delantero uruguayo será operado y estará fuera de las canchas por un periodo estimado de . Esto significa que el “Romántico Viajero” no podrá contar con su goleador hasta el inicio de la segunda rueda, proyectando su regreso para . Impacto en la delantera azul: Con Rivero fuera, la responsabilidad ofensiva recaerá exclusivamente en Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas . Esta situación deja al plantel con pocas variantes en el puesto de centrodelantero para enfrentar la primera mitad del año y el inicio de la Copa de la Liga.

Con Rivero fuera, la responsabilidad ofensiva recaerá exclusivamente en . Esta situación deja al plantel con pocas variantes en el puesto de centrodelantero para enfrentar la primera mitad del año y el inicio de la Copa de la Liga. Búsqueda de un reemplazante de emergencia: Ante la gravedad de la lesión, la dirigencia de Azul Azul ya analiza fichar un sustituto. El nombre que lidera las opciones es el mediapunta uruguayo Nicolás Fernández (Progreso), aunque su llegada depende de la aprobación del nuevo director técnico que asuma tras la salida de Francisco Meneghini.

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