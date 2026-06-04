Quizás no es la máquina arrolladora del pasado. Pese a ello, Alemania siempre es un candidato al título en un Mundial.

Datos principales

Confederación: UEFA

Apodo: Die Mannschaft (El Equipo), Die Maschine (La Máquina).

Ranking FIFA: 10°

Grupo en el Mundial: E (Curazao, Costa de Marfil, Ecuador).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Sorprendida en el primer partido del Grupo A de las Eliminatorias de la UEFA (tras caer 2-0 ante Eslovaquia), Alemania decidió aceitar la máquina. Y la reparación fue perfecta, ya que a partir de ahí apilaron cinco victorias consecutivas, para asegurarse el primer lugar y, por ende, un espacio merecido en el Mundial 2026.

El resultado más bullado fue un tipo de venganza. Ante Eslovaquia, elenco que los sorprendió en el debut, los teutones pusieron al equipo estelar. El plato frío de la revancha terminó con un grosero 6-0 en Leipzig, siendo Sané uno de los mejores del campo de juego.

Calendario y estadios en los que juega

Alemania vs. Curazao (domingo 14 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmite: DirecTV.

Alemania vs. Costa de Marfil (sábado 20 de junio, 16:00 hrs, BBMO Field, Toronto). Transmite: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Ecuador vs. Alemania (Jueves 25 de junio, 16:00 hrs. MetLife Stadium, Nueva Jersey) Transmite: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.620 kms. (Houston-Toronto-Nueva Jersey).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 33,3%

Llegar a cuartos de final: 25%

Llegar a semifinales: 10%

Llegar a la final: 3,8%

Ser campeón: 1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

“Pasarán la aplanadora”. Eso es lo que vaticina la Inteligencia Artificial de Google, Gemini, con relación a la Selección de Alemania y su participación en el Grupo E del Mundial 2026. Para la IA, Die Mannschaft ganará el grupo de forma perfecta, ganando los tres partidos.

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Para dieciseisavos de final y octavos, la IA también cree que Alemania será un cohete. “Los equipos de segundo orden que logren avanzar chocarán con una pared de jerarquía”, vaticina Gemini.

En cuartos de final y las semifinales, la IA dice que empezará “el verdadero Mundial para Alemania”. Habrá “choque de trenes” con los otros pesos pesados del torneo y sólo detalles tácticos definirán si los teutones llegan al partido del 19 de julio o juegan por el bronce.

El plantel de Alemania

Porteros:

– Oliver Baumann (Hoffenheim)

– Manuel Neuer (FC Bayern)

– Alexander Nübel (Vfb Stuttgart)

Defensores:

– Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

– Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

– Joshua Kimmich (FC Bayern)

– David Raum (RB Leipzig)

– Antonio Rüdiger (Real Madrid)

– Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

– Jonathan Tah (FC Bayern)

– Malick Thiaw (Newcastle United)

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Mediocampistas:

– Nadiem Amiri (Maguncia 05)

– Leon Goretzka (FC Bayern)

– Pascal Groß (Brighton & Hove Albion)

– Lennart Karl (FC Bayern)

– Jamie Leweling (VfB Stuttgart)

– Jamal Musiala (FC Bayern)

– Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

– Aleksandar Pavlovic (FC Bayern )

– Angelo Stiller (VfB Stuttgart)

Delanteros y Extremos:

– Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

– Kai Havertz (FC Arsenal)

– Leroy Sané (Galatasaray)

– Deniz Undav (VfB Stuttgart)

– Florian Wirtz (FC Liverpool)

– Nick Woltemade (Newcastle United)

Jugador estrella: Jamal Musiala

La Mannschaft conquistó el mundo a punta de potencia física y orden táctico. En el presente, sin embargo, el talento germano recae en los técnicos pies de Jamal Musiala. Nacido en Stuttgart y formado durante años en Inglaterra, el volante optó por defender a su país natal, dotando al equipo de un perfil poco habitual en su historia: un especialista del regate en espacios mínimos. Con cambios de ritmo impredecibles, asume la responsabilidad de dejar turnias a las defensas contrarias.

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Su impacto profesional está ligado a los éxitos recientes del Bayern Münich. En el gigante bávaro no alcanzó ni a ser promesa y pronto se consolidó como el armador titular indiscutido. Además de acumular coronas de la Bundesliga, inscribió su nombre en la historia del club al marcar el gol en el minuto 89 que aseguró el título liguero en la dramática jornada final de la temporada 2022-2023. Esa frialdad frente a la portería en instancias definitivas lo validó en la exigente primera línea del circuito del Viejo Continente.

A nivel internacional, su determinación por representar a Alemania en lugar del combinado inglés fue el primer gran acierto para los germanos. La Eurocopa 2024 fue el certamen en el que se ganó los corazones teutones, finalizando entre los máximos artilleros. Bajo el esquema de Julian Nagelsmann, Musiala llega al Mundial 2026 como el dueño absoluto de la zona creativa. Su visión de juego es la principal esperanza alemana para dejar atrás los fracasos mundialistas recientes y pelear por la cima planetaria.

Musiala importó la magia a Alemania | Getty Images

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Jugador a seguir: Aleksandar Pavlovic

El mediocampo germano tiene un nuevo titiritero. Aleksandar Pavlovic irrumpió en el profesionalismo como un talento joven. Este pivote destaca por una pasividad zen a la hora de recibir bajo presión y, con esa misma calma distribuye con precisión milimétrica. Ofrece un perfil de organizador posicional, alejado del magnetismo de los atacantes, pero fundamental para otorgar fluidez y sostener el equilibrio táctico a la máquina germana.

En el Bayern Münich encontró su lugar en el mundo. Y fue gracias a un contexto de urgencia deportiva. Ante las constantes bajas en la medular bávara, el cuerpo técnico apostó por él. Rápidamente, se adueñó del puesto titular, desplazando a figuras internacionales de largo recorrido y acumulando presentaciones sólidas. Esa facilidad para competir sin sobresaltos ante los mejores equipos del continente lo transformó en un pilar estructural de su club.

El recorrido internacional con la Selección de Alemania estuvo marcado por un tropiezo inicial, pero con una rápida revancha. Aunque logró meterse en la nómina final para la Eurocopa 2024, un inoportuno problema médico lo obligó a bajarse del certamen a días del debut. Lejos de estancarse, utilizó esa frustración para afianzarse en el actual proceso de Julian Nagelsmann, debutando oficialmente en la Nations League y ganando jerarquía en las Eliminatorias. En el Mundial quiere repetir esas buenas actuaciones.

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Técnico: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann tiene un récord: es el DT más joven en dirigir un equipo en la Bundesliga. Tomó al Hoffenheim con apenas 28 años y luego catapultó al RB Leipzig a las semifinales de la Champions. El paso definitivo a las grandes lides fue en el Bayern Münich, donde cosechó un título. Luego, dejó sorpresivamente el banco bávaro. Lejos de estancarse, su cartel vanguardista lo convirtió en la carta de emergencia de Alemania a fines de 2023.

Su laboratorio está en constante evolución. Rechaza las formaciones rígidas para implementar figuras asimétricas que mutan según la fase del partido. Su sello es la agresividad extrema para recuperar el balón en campo contrario, a lo que agrega un volumen ofensivo que llega a saturar el área rival. El uso de laterales invertidos y pases verticales construye una telaraña en la cancha, buscando desarmar al oponente a través de triangulaciones rápidas y rotaciones indescifrables.

La llegada de Nagelsmann fue un alivio para los germanos. Le devolvió el alma a un camarín golpeado tras los últimos desastres mundialistas y reconstruyó el orgullo del equipo desde la Eurocopa 2024. De cara al Mundial 2026, el DT logró articular un recambio perfecto, entregándole la responsabilidad creativa a joyas como Florian Wirtz y Jamal Musiala. Bajo su mandato, Alemania recuperó su estirpe ganadora y vuelve a pisar la máxima cita global exigiendo el cartel de candidato.

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Posible 11

Mejor participación de Alemania en los Mundiales

Una de las mejores selecciones en la historia del fútbol encabeza el Grupo E. Alemania no solamente es una actual potencia del fútbol mundial, sino que lo ha sido casi desde los primeros pasos del fútbol como deporte.

Cuatro veces han sido campeones. Alemania ha dominado varios mundiales, pero son dos los que tenemos que resaltar, por el hecho de no haber perdido un solo partido en ellos y haberse consagrado campeones invictos.

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El primero de esos dos casos se dio en Italia 90′. Los teutones arrasaron en el Grupo D, goleando a Yugoslavia (4-1) y Emiratos Árabes (5-1), para sólo ser detenidos por un empate ante Colombia (1-1). Luego, con Lothar Matthaus y Jurgen Klinsmann haciendo de las suyas, derrotaron a Países Bajos en octavos (2-1), a Checoslovaquia en cuartos (1-0) y sacaron a Inglaterra en semifinales (1-1 y definición a penales). Finalmente, y no sin polémica, le ganaron a Argentina con un gol a los 85′ desde el punto penal.

Pero, si hay que hablar de un rendimiento casi perfecto, hay que remontarse a Brasil 2014. Allí, Alemania humilló al Portugal de Cristiano Ronaldo en su debut en el Grupo G (4-0), para, luego, empatar con Ghana (2-2) y vencer por la mínima a Estados Unidos. Siendo líderes del grupo llegaron a octavos, donde eliminaron a Argelia con un gol sobre el final del tiempo suplementario. En cuartos, se despacharon a Francia (1-0) y en las semifinales bailaron samba con Brasil, propinándoles un histórico 7-1. La final, ante Argentina, se definió con un gol de Götze en el tiempo suplementario.

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Jugador histórico destacado: Franz Beckenbauer

Elegancia, salida pulcra y esfuerzo físico: Franz Beckenbauer es de lo mejor que ha tenido el fútbol en su historia. Der Kaiser popularizó una posición que estaba en segundo plano, la del líbero, abandonando la rigidez de los marcadores tradicionales. Su estatus como el prócer máximo del fútbol teutón se justifica en esa lectura integral del juego. Poseía la dureza clásica de su país para el quite, pero la combinaba con una técnica refinada capaz de filtrar pases largos con una exactitud quirúrgica. Y se sacrificaba por el equipo.

Su jerarquía individual fue el cimiento que catapultó al Bayern Münich hacia la dominación absoluta. Como líder del vestuario bávaro, comandó una etapa de éxitos arrolladores que tuvo su cumbre al levantar tres Copas de Europa consecutivas en la década de los setenta. Esta influencia era tan evidente que el sistema de premios individuales tuvo que rendirse a sus pies: se adjudicó dos Balones de Oro, un galardón históricamente esquivo para los hombres de corte defensivo. Luego, quiso expandir su legado siendo pionero en Norteamérica con el New York Cosmos.

Representando a la Mannschaft, entregó imágenes imborrables de amor propio y gloria. Nadie olvida el heroísmo del Mundial de 1970, cuando disputó el Partido del Siglo ante Italia, jugando con una clavícula dislocada y el brazo inmovilizado en un cabestrillo. La recompensa vino en 1974, cuando portó la jineta de su selección en el título mundial. La hazaña se complementó poquito tiempo después con la Eurocopa de 1972. Y para rematar, años después agigantó su figura al conquistar, también, el torneo de Italia 1990, esta vez desde el banquillo.

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El histórico Kaiser.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Alemania?

Una de las grandes fortalezas de la Alemania actual tiene un nombre: Wusiala. No, no se trata de un jugador, sino de la mezcla de dos, Florian Wirtz y Jamal Musiala, quienes llegan al Mundial de 2026 con la madurez física y mental ascendente. Lo interesante de esta dupla es que juegan por detrás del delantero, intercambian posiciones constantemente y tienen una capacidad de regate en espacios reducidos que Alemania no veía en décadas.

Son parte de algo más grande, un sistema táctico que privilegia la presión asfixiante en todos los sectores de la cancha. El Gegenpressing es parte del ADN alemán y, como tal, el seleccionado nacional lo lleva a su esplendor. ¡Qué difícil es tener una noche tranquila si se enfrenta a los teutones!

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¿Cosas malas de Alemania? El cuadro teutón está en una especie de recambio obligado. Los jugadores que otrora fueron la base de Die Mannschaft, hoy ya no se encuentran (Toni Kroos, Thomas Müller e İlkay Gündogan) y Nagelsmann los ha sustituido por nombres con menos experiencia, aunque con virtudes. Sin embargo, siempre estas transiciones son complejas y el caso de los germanos no tendría por qué ser la excepción.

La otra debilidad que asoma en Alemania tiene que ver con su sistema de juego. Hablamos del Gegenpressing, que si bien incomoda al rival, también le da una oportunidad. En este caso, lo que sucede con la presión asfixiante es que se dejan espacios en la retaguardia. Los contragolpes pueden ser letales para el elenco de Nagelsmann.

Datos freak de Die Mannschaft

Doppelganger: Alemania se enfrentó a sí misma en un Mundial. Esto ocurrió en 1974, cuando el territorio estaba dividido en la Federal y la Democrática, lados de influencia occidental y soviética, respectivamente.

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La suerte y la casualidad hizo que en la Copa del Mundo celebrada en Alemania Occidental, el local cayera en el mismo grupo de la Democrática, anunciando un tremendo partido “fratricida” en la primera fase. Para sorpresa de todos, el que ganó fue el sector oriental, que con gol de Jürgen Sparwasser consiguió llevarse la gloria. Finalmente, esa desastrosa presentación de los liderados por Franz Beckenbauer supuso la chispa necesaria para reactivar a un equipo que terminó siendo campeón en ese mismo Mundial.

Las otras dos historias son más recientes y tienen que ver con Brasil 2014. Primero, los alemanes, no contentos con los centros deportivos ofrecidos por la FIFA para el Mundial, decidieron crear su propio campo de entrenamiento de lujo en Santo André, al sur de Salvador de Bahía. Allí, dejaron levantado un centro que, tras salir campeones, donaron para la gente del lugar.

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Por otro lado, está la historia más conocida del 7-1 ante Brasil. Alemania simplemente le pasó por encima al Scratch, en uno de los partidos más dolorosos para los sudamericanos en lo que va de la historia (con el Maracanazo, obviamente). Tiempo después de esa humillación, Mats Hummels confesó que en el vestuario, durante el entretiempo, los jugadores alemanes hicieron un “pacto de caballeros”. Acordaron jugar el segundo tiempo con seriedad, prohibiendo terminantemente hacer regates de fantasía, lujos innecesarios, taquitos o burlarse de los brasileños. Querían mostrar respeto al anfitrión. Y claro, ya iban ganando por 5-0. Sin ese acto de piedad, las cosas pudieron ser peores.

¿Qué récords puede romper esta Selección?

La búsqueda más frenética de Alemania en este Mundial es igualar en el escalafón superior a Brasil. Hasta Norteamérica 2026, la Canarinha es el equipo con más Copas del Mundo a su haber, con cinco conquistas del trofeo. Los germanos tienen cuatro y van por la gesta que los iguale al Scratch.

Otro récord que pelea palmo a palmo con Brasil es el de los goles convertidos. Alemania es la segunda selección con más anotaciones en los mundiales, con 232 hasta este momento. Los brasileños superan esa cifra por apenas cinco tantos, por lo que en el Mundial 2026 cualquier cosa puede pasar. Y, ojo, que Curazao puede ser la víctima.

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