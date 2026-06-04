El Fantasma Figueroa le pega al súper Colo Colo de Fernando Ortiz: “Se le exige jugar bien”

El entrenador chileno, que se está candidateando para la Roja, analizó el juego del líder de la Liga de Primera.

Cuando Marco Antonio Figueroa habla de Colo Colo, lo hace con el corazón. El entrenador reconoció públicamente que es hincha albo, pese a que nunca jugó o dirigió al cuadro popular.

El Fantasma, en diálogo con Bolavip, analizó el presente que vive el Cacique, y pese a que es el líder de la Liga de Primera con 10 puntos de ventaja, no está conforme con el rendimiento del puntero.

El DT de Comunicaciones de Guatamala, que se está candidateando firme para la selección chilena, le tiró un palito al equipo de Fernando Ortiz, puesto que indicó que Colo Colo, aparte de ganar, tiene que siempre jugar bien al fútbol.

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Fantasma Figueroa analiza a Colo Colo

Marco Antonio Figueroa destacó el nivel actual de Colo Colo, que lo tiene puntero, en su primera impresión sobre el equipo del cual es hincha confeso.

“Sí, yo lo comenté el domingo. Yo creo que Colo Colo en este momento está por encima de muchos equipos, por rendimiento y porque está ganando“, dijo el ex goleador.

Luego, fue más allá, ya que recordó la racha de victorias que tuvo el elenco del Tano Ortiz en la Liga de Primera, lo que generó algunas dudas por el funcionamiento ofensivo del equipo.

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Fernando Ortiz tiene a Colo Colo en la cima de la tabla. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Si no me equivoco, tuvo 3 o 4 partidos ganando 1-0 sin convencer y la gente salía muy molesta. Colo Colo no solamente debe ganar, Colo Colo debe gustar. Entonces siempre a los equipos grandes se les exige eso, se les exige jugar bien y ganar, pero lo principal es jugar bien“, analizó el Fantasma.

Por ahora, Marco Antonio Figueroa vive en Guatemala, pero su mirada está fija en lo que pase con la Roja y Colo Colo.

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En sístesis

Marco Antonio Figueroa confesó públicamente que es hincha de Colo Colo .

confesó públicamente que es hincha de . El entrenador analizó a Colo Colo , líder de Primera con 10 puntos de ventaja.

, líder de Primera con de ventaja. El estratega de Comunicaciones criticó el funcionamiento ofensivo del equipo de Fernando Ortiz.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera