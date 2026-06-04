TNT Sports repartió el dinero respectivo a los clubes acordado por contrato por la ANFP, correspondiente al 2025. Colo Colo recibió más plata que la U y la UC.

Como es sabido, buena parte del financiamiento de los equipos del fútbol chileno proviene de los dineros repartidos a los clubes por TNT Sports, la señal propietaria de los derechos de transmisión de los partidos.

Y hay números: tal como informó La Tercera, los pagos correspondientes al 2025 ya están en las arcas de los clubes, con un aumento de los montos a repartir por contrato entre TNT Sports y la ANFP.

Tal como publica el medio de Copesa, Colo Colo fue el club que más dineros recibió por concepto de derechos de transmisión: $5.690.237.000, es decir, $290.061.000 más que el 2024.

Después de Colo Colo el más beneficiado fue Universidad de Chile, que vio ingresados $5.315.726.000, y por consiguiente $270.970.000 más que en 2024.

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La UC y el resto de los equipos

Para cerrar el podio y los números de los tres grandes, Universidad Católica recibió $4.586.971.000. Cruzados vio un aumento de 233.822.000 millones más que el período anterior.

Revelaron la plata que repartió TNT Sports a los equipos del fútbol chileno: Colo Colo recibió más que la U y la Católica.

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Siempre según La Tercera, Huachipato, Audax Italiano, O’Higgins, Palestino, Cobresal, Unión Española, Unión La Calera, Everton, Ñublense, Deportes Iquique y Coquimbo Unido recibieron cada uno $3.561.583.000.

Asimismo, los recién ascendidos Deportes La Serena y Deportes Limache sumaron a sus arcas $3.561.583.000.

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En el recuento total, TNT Sports distribuyó entre los clubes de Primera A y Primera B la suma de $86.004.588.000.

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Resumen:

-Colo Colo recibió $5.690.237.000, liderando el reparto por derechos de televisión en 2025.

-TNT Sports distribuyó un total de $86.004.588.000 entre los clubes del fútbol chileno.

-Universidad de Chile percibió $5.315.726.000, ubicándose segunda en el reparto de dineros.