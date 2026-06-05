La Roja necesita un triunfo para seguir camino al mundial de Brasil 2027.

La Roja Femenina tiene un partido clave rumbo al Mundial de Brasil 2027. A raíz de la fecha libre en la última jornada de las Eliminatorias, su próximo encuentro ante Ecuador será su última presentación en el proceso clasificatorio.

Las dirigidas por Luis Mena necesita sumar para mantenerse en puestos de repechaje y seguir con opciones de llegar a la Copa del Mundo. Argentina y Colombia ocupan los lugares de clasificación directa, mientras que Venezuela y Chile se encuentran en zona de repechaje.

La Roja recibe a Ecuador en el Estadio Nacional por la Liga de Naciones Femenina – J. Díaz – FFCh

Chile vs. Ecuador: Horario y dónde ver

Chile vs. Ecuadorse enfrentan este viernes 5 de mayo, desde las 19:00 horas de Chile , en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos,por las eliminatorioas al Mundial Femenino 2027.

El partido de La Roja Femenina irán en vivo por TV en la señal de CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales www.chilevision.cl yen el canal de Chilevisión por Youtube.

Además, Fanatiz transmitirá gratis el encuentro en vivo a través de su aplicación y sitio web, además de ofrecer la señal en su canal oficial de YouTube.

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ver también Chile vs. Portugal: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO a La Roja en el amistoso FIFA antes del Mundial 2026

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

Tabla de posiciones Eliminatorias al Mundial Femenino de Brasil 2027

Pos Equipo Pts PJ DG 1 Argentina 14 6 +12 2 Colombia 14 6 +7 3 Venezuela 11 7 +13 4 Chile 10 7 +3 5 Ecuador 8 6 +2 6 Paraguay 7 6 -1 7 Perú 7 6 -7 8 Uruguay 5 6 -3 9 Bolivia 1 6 -26

En resumen…

La Roja Femenina enfrenta hoy a Ecuador a las 19:00 horas en el Estadio Nacional .

enfrenta hoy a Ecuador a las 19:00 horas en el . Luis Mena definió la nómina de Chile para este partido clave de las Eliminatorias .

definió la nómina de Chile para este partido clave de las . CHV, YouTube y Fanatiz transmitirán en vivo y gratis el duelo hacia Brasil 2027.

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