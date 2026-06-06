La jugadora de la selección chilena femenina enfrentó los micrófonos tras la derrota por 2-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional.

La selección chilena femenina se despidió de cualquier opción matemática de jugar el próximo Mundial 2027 de Brasil. El equipo de todos cayó por 2-1 ante Ecuador en el Estadio Nacional y quedó fuera de competencia en esta Liga de Naciones de la Conmebol.

Pese a la magnitud del traspié, al interior de la Roja Femenina está evitando ocupar la palabra “fracaso” para describir el no quedar dentro de ni siquiera la repesca internacional para la próxima cita planetaria.

Así lo dejó en claro Yanara Aedo, quien en charla con los medios tras la caída optó por valorar que llegara tanta gente al Nacional a apoyarlas y pidió que no cese el desarrollo del fútbol femenino en los próximos años.

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Aedo descarta que la selección chilena femenina haya fracasado

La delantera declaró luego de la caída ante Ecuador que “no sé si llamarlo un fracaso. Creo que hay cosas más graves que se llaman fracaso. Para nosotras hemos estado en una lucha con el fútbol femenino, jugar con 22 mil personas no es un fracaso”.

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“Estamos tristes porque es un trabajo de mucho tiempo. La idea es que no decaiga y que la gente siga acompañando al fútbol femenino, a las generaciones que vienen y que no queden en el aire. Pero un fracaso no lo llamaría”, agregó la jugadora de Colo Colo.

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La selección chilena femenina quedó sin chances de ir al Mundial 2027 de Brasil. | Foto: Photosport.

Cabe destacar que si bien queda todavía una fecha de esta Liga de Naciones, la Roja ya jugó todos sus partidos al tener libra en la fecha final. De esta manera, Chile se queda sin mundial por segunda edición consecutiva tras tampoco ir a la cita de Australia-Nueva Zelanda 2023.

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En síntesis

La Roja Femenina perdió 2-1 contra Ecuador y no jugará el Mundial 2027.

perdió 2-1 contra Ecuador y no jugará el Mundial 2027. Yanara Aedo destacó la asistencia de 22 mil personas en el Estadio Nacional.

destacó la asistencia de 22 mil personas en el Estadio Nacional. Chile registra su segunda ausencia mundialista consecutiva tras faltar a la edición 2023.

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