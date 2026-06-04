Chile recibe a Ecuador en su último partido de la Liga de Naciones. La Roja femenina se juega su opción de ir al repechaje para el Mundial.

La Roja femenina enfrenta su último desafío en la Liga de Naciones de la Conmebol. Este viernes 5 de junio, Chile recibe a Ecuador en el Estadio Nacional con la misión de acercarse al Mundial 2027.

El equipo nacional no tiene posibilidades de clasificar directamente a la Copa del Mundo de Brasil, pero intentará entrar en el repechaje internacional para volver a una cita planetaria después de ocho años.

Hoy mismo, Chile figura 4° en la tabla de posiciones de las Eliminatorias femeninas. Tiene 10 puntos en siete partidos, con tres victorias, un empate y tres derrotas. Manteniéndose en ese lugar, irá a la repesca internacional.

Pero hay un detalle importante: quedan dos fechas de la Liga de Naciones, pero la Roja femenina tiene libre en la última jornada. Con esto, se juega todas sus cartas ante Ecuador en el coliseo de Ñuñoa.

La tabla de posiciones de la Liga de Naciones

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Chile vs Ecuador: qué pasa si la Roja femenina gana, pierde o empata en la Liga de Naciones

Si Chile supera a Ecuador, entonces pone un pie en el otro lado este viernes. Alcanzaría 13 puntos y dejaría a la Tri sin posibilidades (hoy tiene ocho puntos). Confirmaría su clasificación inmediata si al mismo tiempo Paraguay y Perú pierden o empatan sus partidos.

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Si hay un empate, habría que esperar que la Tri perdiera en la última fecha y mirar qué hacen las otras escuadras. Si Chile pierde contra Ecuador, el sueño se evaporaría al instante, porque sería desplazado del 4° lugar y quedaría fuera de la zona de clasificación al repechaje mundialista.