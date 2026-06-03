“¿Quién es?”: El curioso impasse que protagonizó Natalia Ducó con la Roja femenina

La Ministra del Deporte asistió a Juan Pinto Durán para darle apoyo al equipo nacional que se juega el pasaje al Mundial.

La selección chilena femenina ya se prepara para lo que será la próxima fecha de las Liga de Naciones. El equipo nacional ya cuenta con todas sus figuras para conseguir los tres puntos ante Ecuador.

En Juan Pinto Durán, la Roja femenina ya se encuentra preparando el partido de este viernes. Para ello, está jornada sumó el apoyo de Natalia Ducó que acudió al entrenamiento del equipo nacional.

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La Ministra incluso recibió el afectuoso saludo de Christiane Endler que compartió con la ex atleta antes de comenzar la práctica. Lo llamativo fue que Luis Mena, entrenador del equipo nacional, le regaló la camiseta de la Roja.

En su dorsal se incluyó la “10” que porta la capitana Yanara Aedo. Pero la sorpresa vino cuando la recibió la Ministra del Deporte.

“¿Quién es la “10”?”, fue el comentario de Natalia Ducó. Tras identificar a la crack de Colo Colo, la Ministra celebró el presente y agradeció el regaló en Juan Pinto Durán. Momento que fue captado por la ágil cámara de Redgol.

¿Cuándo juega la Roja femenina?

La selección chilena femenina disputará la fecha 8 de la Liga de Naciones. Para la Roja será el ultimo encuentro ya que en la siguiente jornada tiene libre. Por lo que es obligación ganar a Ecuador para asegurar el pasaje a repechaje en el Mundial.

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El encuentro está programado para el viernes 5 de mayo en el Estadio Nacional a las 19:00 horas y además será transmitido por Chilevisión.