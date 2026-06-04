Ignacio Vásquez, actual delantero de Universidad de Chile, recalcó que el entrenador es el indicado para seguir al mando de la Roja.

La selección chilena se encuentra en Europa para disputar los últimos amistosos antes del Mundial. La Roja asume su rol de sparring y se medirá ante Portugal y Congo.

Al mando del equipo nacional sigue Nicolás Córdova, quien enfrenta dos nuevas oportunidades para mejorar la imagen que mostró ante Nueva Zelanda. Lo que hasta reconocieron en Universidad de Chile.

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Así fue como Ignacio Vásquez, quien fue parte del proceso de Córdova al mando de la Sub 20. El delantero de la U, que jugó el Sudamericano y quedó fuera del Mundial, recalcó que no hay mala onda y respaldó las métricas del estratega nacional.

“Tengo una linda relación con él. Es cercano a los jugadores y trabaja muy bien, no tengo mala onda con que me dejara fuera de la lista del Mundial porque es su trabajo y hay que respetarlo”, confesó a ESPN Chile.

Ignacio Vásquez ya vistió la camiseta de Chile en el Sub 20. Ahora sueña con su chance en el equipo mayor.

“Solo admiración por él porque trabaja muy bien, hay que confiar en él”, recalcó el delantero que ahora tiene la titularidad con Fernando Gago.

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El sueño de Ignacio Vásquez en la selección: “Es un sueño”

Pero más allá del proceso de Nicolás Córdova o que asuma un nuevo entrenador, el gran objetivo de Ignacio Vásquez es meterse en el equipo estelar de la Roja.

Ignacio Vásquez sueña con afianzarse en la selección chilena (Foto: Photosport)

“Me encantaría, es un sueño de todos los chilenos, es la mayor aspiración. Si estoy preparado lo tiene que ver el cuerpo técnico, yo me siento capacitado para ir. Tengo mucho por mejorar y le estoy poniendo el foco”, recalcó Vásquez.

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“Necesito mejorar la definición, terminar la jugada, más goles. Mejorando eso puede llegar, pero lo tomo con tranquilidad para estar preparado cuando llegue el momento”, agregó sobre su futuro.