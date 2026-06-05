Héctor Humeres asegura que antes de cualquier nombre hay una conversación pendiente y también detalla lo que pasa con Alexis.

Universidad de Chile se prepara para la ventana de invierno en el mercado de fichajes, donde tienen la opción de traer tres refuerzos para levantar al equipo del técnico Fernando Gago.

Si bien los rumores ya comenzaron a coquetear con la U, por primera vez un director de Azul Azul se refirió al tema de las incorporaciones, con una postura clara de parte de la Comisión Fútbol.

Fue Héctor Humeres, director de parte de la Casa de Estudios, quien asegura que lo que tienen que hacer antes que todo es conversar con Fernando Gago para saber qué le falta.

Fernando Gago puede meter su estilo con refuerzos en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

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La clave es hablar con Fernando Gago por los refuerzos

Héctor Humeres es parte de la Comisión Fútbol en Azul Azul, donde también aparecen los directores José Miguel Insulza, Aldo Marín, Roberto Nahum y Pablo Silva.

Por lo mismo, en entrevista con el diario La Tercera, planteó lo primero que seben hacer para resolver el tema de los refuerzos, donde siempre es complejo traer a mita de temporada.

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“No quiero dar una opinión sin hablar con el entrenador Fernando Gago. Como hincha, creo que hay que elegir un par de refuerzos, al menos, pero el tema es difícil, pues no siempre funcionan los jugadores“, explicó.

En ese sentido, asegura que el objetivo es “ganar el campeonato. Por eso es importante escuchar al entrenador, para que nos diga qué se necesita para arrasar en la cancha”.

El plante de laU sufrirá modificaciones a mitad de temporada. Foto: Diego Martin/Photosport

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Alexis es de la U, pero gana mucho dinero

Uno de los temas que también ha rondado a la U tiene que ver con Alexis Sánchez, más allá de que el propio jugador confirmó que se quiere mantener una temporada más, al menos, en Europa.

Por lo mismo, la dirigencia de Azul Azul sabe que es complejo esperar que cambie de parecer, además que se deben preparar económicamente si llega algún día.

“Difícil. Es de la U. Pero gana mucho dinero y no sé si hay presupuesto para igualar lo que gana en Europa. Me encantaría que estuviera, pero traerlo significaría que solo se le contrate a él y se necesitan más refuerzos”, finalizó..

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