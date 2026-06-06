El meta de Wanderers clama por ayuda para alumnos y trabajadores de colegio en Viña del Mar. Manda recado directo al Mineduc, mientras también analiza el panorama del fútbol chileno.

Defendiendo a Santiago Wanderers actualmente, Raúl Olivares fue tema en redes sociales al publicar un video solicitando ayuda para el colegio María Auxiliadora. El establecimiento viñamarino está cerca de cerrarse por deudas antiguas.

RedGol se contactó con el nacido en Colo Colo, quien contó el calvario que viven alumnos y trabajadores. El meta tiene a su hijo en el colegio y vive días de incertidumbre a nivel familiar y de quienes laburan en el María Auxiliadora.

“Uno se pone en el lugar de las profesoras y tienen años ahí de servicio, imagínate, ¿quizás qué va a pasar con ellos? 680 familias que van a quedar en la incertidumbre. Es un colegio emblemático, histórico de la zona también”, explica.

Raúl Olivares y el presente del fútbol chileno

Raúl Olivares sigue pujando por ayuda del Mineduc para el colegio María Auxiliadora. Mientras tanto, pelea junto a Santiago Wanderers el esperado ascenso a la Liga de Primera.

“Aquí ya se empieza a ver quién es quién en Primera B, ahí donde hay que hay que estar. Tenemos jugadores jóvenes campeones de América, se les puso en el primer equipo y respondieron, igual eso es lindo para la competencia”, analiza.

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¿Cómo ve el panorama de los arqueros de la Roja? El Araña fue directo en su veredicto y sembró la duda por los criterios para elegir al portero titular de la selección.

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“Ya no sé si es un tema de gusto, económico, comercial. El que está jugando en un gran nivel tiene que estar ahí en la selección. ¿Qué es la promesa? Aquí realmente hay que tener la posibilidad de competir. Entonces, si no está el jugador, eso no sirve”, explicó.

Por eso, Olivares ejemplificó con el caso de Brayan Cortés, el mejor arquero del fútbol argentino en el último torneo. Para el Araña, “si él brilla en una liga que está sobre nosotros, bueno, hay que tenerlo ahí por lo menos”, cerró

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