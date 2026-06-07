El técnico de Huachipato valoró el entendimiento del juego de sus pupilos por sobre el triunfo ante Colo Colo.

Huachipato el dio el golpe de gracia a Colo Colo. El Cacique enfrentaba al elenco acerero por la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga, a sabiendas que ya no había chances de clasificar a la siguiente ronda.

Pese a que las noticias no eran muy motivantes para el desarrollo del pleito, Fernando Ortiz puso un equipo con bastantes nombres titulares. En consideración que se viene el paradón del Mundial, el argentino intentó darle ruedo al equipo.

Pero, el resultado no fue el esperado. Tras tres fechas seguidas sin perder en la Liga de Primera, Colo Colo volvió a encontrarse con un tropezón. El único tanto de Mario Briceño elevó el autoestima entre los de la Octava Región, quienes tampoco pudieron sumar lo suficiente como para pasar de fase.

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Jaime García alaba a sus pupilos

El DT de Huachipato, Jaime García, salió a hablar tras el partido con los micrófonos de la transmisión oficial de TNT Sports. Para el técnico, que alineó a varios jóvenes en el cruce con Colo Colo, fue un éxito lo planteado en el CAP.

“Vamos buscando el crecimiento del equipo, más allá del resultado. Hay que saber echarse para atrás y no cometer errores. Es normal que Colo Colo te meta atrás. Supimos hacer bien las tareas defensivas, con algunas excepciones, pero es porque son jóvenes, entonces tenemos que seguir repitiendo“, empezó diciendo el técnico acerero.

“Cuando uno es repetitivo, a la larga terminan aprendiendo. Yo me enfoco más en las mejoras. Claro, el resultado es para la gente, porque se tiene que ir contenta”, siguió el DT de Huachipato.

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“Pero, yo voy viendo otras cosas, no el resultado. Que los jugadores vean los errores, que entiendan. Si la tienen que cagar, que la caguen, sin problemas. Porque eso a futuro no le va a complicar, con un estadio lleno o en la Selección“, remató Jaime García.

Jaime García prefiere la enseñanza que el resultado | Photosport

En resumen…

Huachipato venció a Colo Colo en el cierre grupal de la Copa de la Liga.

venció a en el cierre grupal de la Copa de la Liga. El delantero Mario Briceño anotó el único tanto del triunfo para el elenco acerero.

anotó el único tanto del triunfo para el elenco acerero. El entrenador Jaime García destacó el crecimiento defensivo de los jóvenes de Huachipato.

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