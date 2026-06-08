Sufrió lesión en la mano, siguió en cancha y comandó triunfo clave de Curicó Unido en la Primera B

Damián Tello confirmó su cartel de referente en el cuadro de la séptima región y defendió con todo la victoria por 1-0 sobre Deportes Temuco.

Curicó Unido logró el batacazo de la jornada en la Primera B. El elenco de Damián Muñoz ganó su primer partido de visitante en el Estadio German Becker y despega en la tabla de posiciones.

Los torteros se transformaron en el invitado de piedra de Deportes Temuco. Es que a los 38’ del primer tiempo Henry Sanhueza apareció en el momento preciso para desviar el remate de Nicolás Fernández. Lo que dejó sin opciones a Yero Urra quien no pudo evitar el único tanto del partido.

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Con el marcador en contra, los dirigidos por Arturo Sanhueza inclinaron la cancha sobre el arco de Curicó. Sin embargo, esto permitió que Damián Tello se transformara en la figura de la noche.

El portero y capitán de Curicó evitó el peligro y mantuvo el cero en su arco. Si hasta tuvo una doble tapada que terminó con la ilusión de los locales de la remontada.

“Fue un partido durísimo, teníamos que saber convertir. El corazón de este grupo lo viene demostrando hace rato”, expresó el golero tras ser elegido como la figura del partido en TNT Sports.

Jugó lesionado y defendió triunfo clave de Curicó

Pero la victoria además contó con la particular lesión que sufrió el portero Damián Tello y que casi lo saca del partido.

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Es que en el segundo tiempo tuvo que recibir atención de urgencia ya que su dedo meñique se dobló cuando iba a atajar el balón. El portero tuvo que ser atendido pero recalcó que por nada del mundo iba abandonar a sus compañeros.

“Este triunfo premia al esfuerzo que hacemos. Fui a agarrar la pelota y me tocó justo la punta del dedo. Me duele muchísimo. Me lo vendaron, porque no quería salir por nada del mundo”, recalcó Tello tras salir victorioso de la batalla en el Germán Becker.

Así quedó la tabla de la Primera B tras el triunfo de Curicó sobre Temuco.

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Con este triunfo, Curicó Unido salta a la 12° posición con 18 unidades y se aleja a 15 del último que es Rangers Mientras que Temuco dejó escapar la chance de terminar como escolta de Cobreloa, y se mantiene en la cuarta ubicación con 23 puntos.