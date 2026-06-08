Los hispanos siguen alejándose de la parte alta de la clasificación; mientras que los torteros suman su tercer juego seguido sin perder.

Con dos encuentros concluyó la jornada 15 en Primera B, y por consiguiente finaliza la primera rueda del campeonato, que dejó una preocupante situación deportiva para Unión Española, quien ya alcanzó su tercer partido consecutivo sin ganar.

El cuadro de Ronald Fuentes sólo pudo rescatar un empate en Santa Laura por 2-2 ante Unión San Felipe, con goles de Andrés Vílches (21′) y Pablo Aránguiz (90+5′) en el local, más Luis García (32′) y Patricio Muñoz (90+2′) en la visita. Los hispanos quedan en el 8° puesto con 22 puntos, los aconcagüinos están 13° con 16.

Andrés Vílches abrió la cuenta para el local ante San Felipe (Unión Española)

El que si se llevó una valiosa victoria como visitante fue Curicó Unido, quien gracias al gol de Henry Sanhueza (38′) fue hasta el Estadio Germán Becker y derrotó por 1-0 a Deportes Temuco, para sumar su tercera victoria seguida.

Producto de esta victoria, la escuadra de Damián Muñoz salta al 12° puesto en Primera B con 18 unidades, para dejar al Indio Pije en el cuarto lugar con 23, y desperdicia una chance de acercarse a la parte alta de la clasificación.

ver también Tabla Primera B: Cobreloa sobrevive ante rival directo y Wanderers se farrea la cima en el norte

Así se jugó la 15° fecha en Primera B

San Luis de Quillota 1-0 San Marcos de Arica

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1-0, 28′ Fabián Pastenes (SLQ)

Deportes Puerto Montt 1-1 Cobreloa

0-1, 51′ Álvaro Delgado (CLOA); 1-1, 55′ Richard Paredes (DPM)

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Deportes Copiapó 1-0 Santiago Wanderers

1-0, 32′ Lautaro Palacios (COP)

Rangers 0-1 Deportes Santa Cruz

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0-1, 70′ Felipe Orellana (DSC)

Deportes Iquique 1-1 Deportes Recoleta

1-0, 34′ Agustín Venezia (IQQ); 1-1, 76′ Carlos González (REC)

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Deportes Antofagasta 0-0 Magallanes

¿Cómo queda la Tabla de Posiciones?

¿Cuándo regresa la Liga de Ascenso?

Durante lo que resta de junio, todos los equipos de la Primera B se pondrán al día con sus encuentros por Copa Chile. La actividad en esta división se retomará con la Jornada 16 a partir del fin de semana del 19 de julio.

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