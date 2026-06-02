Iván Sandrock reprochó con dureza al preparador de arqueros del Indio Pije, quien le dio un golpe en el pecho. "Carabineros vio las imágenes y el árbitro también", dijo el entrenador.

El duelo que San Marcos de Arica perdió ante Deportes Temuco no sólo sirvió para que el cuadro nortino dejara ir su invicto al cabo de 14 fechas en la Primera B. También tuvo una acusación polémica de los Bravos del Morro, que hicieron pública un hecho de violencia contra su DT.

Iván Sandrock, entrenador del elenco ariqueño, recibió una “agresión verbal y física” por parte de Jaime Caro, entrenador de arqueros que tiene el staff técnico liderado por Arturo Sanhueza en los albiverdes. En las últimas horas, el portal Primera B Chile mostró la prueba gráfica del momento.

En un video grabado desde arriba se aprecia claramente el golpe al pecho de Sandrock que le propinó Caro, quien en su carrera de portero había atajado en San Marcos de Arica durante la temporada 2010. “Más que complicada la situación, fue extraña. De bajo nivel, de rara calaña”, repasó el estratego local.

“No me lo esperaba. Fui a saludar al banco rival y él responde con un golpe al pecho. No hace nada, no me dolió. Hubo agresión, habría que preguntarle a él por qué fue”, apuntó Sandrock, quien también reveló la intervención de Carabineros en esto.

Según Sandrock, el árbitro Nicolás Gamboa “vio las imágenes, se informó en la planilla. Carabineros también la vio, me pidieron que dejara la constancia y que fuera a constatar lesiones. Pero no da para eso”, Eso sí, el entrenador de San Marcos le dejó un raspacachos a Caro.

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DT de San Marcos abronca a Caro de Temuco: “Celebró como si hubiera ganado el título”

Para el director técnico de San Marcos de Arica, algo había con Jaime Caro, su pasado en los Bravos del Morro y el festejo que tuvo cuando Deportes Temuco timbró su victoria en el estadio Carlos Dittborn. “Es lamentable el comportamiento”, reprochó Sandrock.

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“Desconozco el motivo. Al parecer dejó algo pendiente, salió celebrando como si hubiera ganado el título”, lanzó el estratego de los ariqueños sobre lo que le pareció una conducta desmesurada del otrora golero de Santiago Morning, Deportes Concepción y Fernández Vial, entre tantos otros.

Por lo pronto, San Marcos de Arica cerrará la primera rueda de la Liga de Ascenso ante San Luis de Quillota como visitante, mientras que Deportes Temuco hará lo propio en casa frente a Curicó Unido.

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Revive el compacto del triunfo de Temuco en el Carlos Dittborn

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Así va la tabla de posiciones de la Primera B 2026

San Marcos de Arica suma 25 puntos mientras que Deportes Temuco acumula 23 unidades en la tabla de posiciones de la Primera B al cabo de 14 fechas.