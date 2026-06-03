La escuadra buscará reforzarse para la segunda rueda, donde descartaron la llegada de un jugador que sonaba con fuerza para regresar.

La Primera B se prepara para afrontar la segunda rueda del campeonato y, con ello, varios clubes ya comenzaron a moverse en busca de refuerzos para potenciar sus planteles. Uno de ellos es Deportes Copiapó, elenco que recientemente vio surgir el nombre de un viejo conocido como posible incorporación.

El León de Atacama sufrió una sensible baja tras la lesión de Fabián Torres, situación que obligó a la dirigencia a evaluar alternativas para reforzar la zona defensiva. En ese contexto, el regreso de Carlos Salomón tomó fuerza en los últimos días, considerando su pasado en la institución y que actualmente milita en Ñublense.

¿Llegará Carlos Salomón a Ñublense?

Sin embargo, la opción finalmente no prosperará. Según informó el medio PrimeraBChile, el jugador no regresará a Copiapó en este mercado de fichajes, por lo que el club deberá continuar explorando otras alternativas para suplir la ausencia de Torres de cara al segundo semestre.

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“Estamos en condiciones de comentarles que al menos hasta hoy, esa posibilidad está cerrada y no se concretará. El zaguero seguirá en Ñublense”, señaló el medio.

Carlos Salomón juega actualmente en Ñublense/Photosport

El presente de Deportes Copiapó

La escuadra actualmente marcha en el puesto número 11 de la tabla de posiciones de Primera B, lejos de la zona de ascenso directo y de la liguilla, por lo que en el segundo semestre buscarán revertir la situación para llegar a la máxima división del fútbol chileno.

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En síntesis: