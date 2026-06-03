“Una nueva etapa”: Deportes Iquique confirma a su tercer entrenador en el 2026

El elenco del norte aún sueña con el ascenso y decidió por Hernán Peña para buscar el retorno de la Liga de Primera.

El mercado de fichajes ya empieza a moverse y en la Primera B se asoman las primeras novedades. En esta ocasión fue Deportes Iquique el elenco que remeció las contrataciones al anunciar a su nuevo entrenador.

El comienzo de temporada prometía con Rodrigo Guerrero al mando del equipo. Sin embargo, su rendimiento no fue el esperado y en abril se decidió su salida. Tras ello, se apuntó a un hombre de la casa como José Cantillana.

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El adiestrador asumió de interinato, pero el andar del equipo tampoco mejoró. Inclusive hoy está 14° con 12 unidades, y mira de reojo la parte baja de la tabla.

Por lo mismo, la dirigencia decidió dar un golpe de timón y se confirmó la llegada de Hernán Peña, experimentado adiestrador y que cuenta con varios ascensos tanto como jugador como entrenador.

La agencia del momento es a tal punto que el entrenador solo tendrá unos días para dirigir al equipo y este sábado ya debuta en el Estadio Tierra de Campeones.

“Hernán Peña asumirá como director técnico. Se incorpora junto a René Tejías (AT) y Felipe Hernández (PF), comenzando inmediatamente los trabajos de cara al desafío de este fin de semana frente a Deportes Recoleta”, detalla el comunicado.

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“El comienzo de una nueva etapa. ¡Éxito, profe Hernán! ¡Vamos con todo!”, agregaron poniendo todas las fichas en el ex jugador que militó en Universidad de Chile y Unión Española entre otros.

¿Cuándo juega Deportes Iquique por la Primera B?

Tal como se mencionó, Deportes Iquique juega este sábado 6 de junio en el Estadio Tierra de Campeones y cierra la primera rueda de la Primera B. Los dirigidos por Hernán Peña reciben a Deportes Recoleta a las 20:30 horas.

Así está la tabla de la Primera B

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Tras ello, vendrá la Copa Chile ante Coquimbo, Limache y Unión San Felipe. Pero el gran objetivo es la permanencia en la Primera B, competición que se retoma en la segunda vuelta desde el 19/7. Para Iquique justamente parte con la visita al Uní Uní.