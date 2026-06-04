“Nos vemos en septiembre”: Mirko Jozic sorprende a hinchas de Colo Colo y pone fecha a su retorno a Chile

El histórico entrenador participó de la celebración de la Copa Libertadores 1991. "Nos vemos a principio de septiembre", recalcó el destacado adiestrador.

Este miércoles se realizó la celebración de la Copa Libertadores de Colo Colo. Jornada que tuvo una sorpresa más que especial, y que sorprendió desde los socios hasta a los jugadores que levantaron el título.

El plantel que fue dirigido por Mirko Jozic, se reunió este jueves en el local “Los Buenos Muchachos” para recordar aquella noche del 5 de junio de 1991 donde el Cacique logró conquistar América.

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Hecho que hasta el día de hoy no se ha podido igualar. Por lo mismo, a 35 años de dicha hazaña, el Club Social y Deportivo decidió realizar una cena junto a los socios y jugadores que hicieron historia en el Estadio Monumental.

“Va a pasar mucho tiempo para que ocurra algo igual. Esto se venía trabajando hace mucho tiempo, lo que comenzó con Arturo Salah. Todo Chile estaba unido por el objetivo”, destacó Javier Margas a Redgol. El central también dijo presente y uno de los más ovacionados por su campaña histórica en el Cacique.

Mirko Jozic confirma su retorno a Chile: “Nos vemos en septiembre”

Sin embargo, al cierre de la ceremonia se reveló la sorpresa más esperada de la noche tanto por el plantel como por los hinchas de Colo Colo: el retorno a Chile de Mirko Jozic.

“Quiero saludar a todos los socios y jugadores que siempre serán el artífice más importante de este logro”, comenzó el mensaje del adiestrador croata. Tras ello, confesó que vuelve al país para el mes de la patria.

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“Quiero agradecer por la invitación porque nos vamos a ver a inicios de septiembre de este año”, sentenció Jozic.

Mirko Jozic confirmó que vuelve a Chile para el mes de septiembre.

“Estamos muy emocionados, 35 años se debe conmemorar como corresponde. Es una alegría que podamos hacerlo con el sello del club”, agregó Edmundo Valladares tras el anuncio de Don Mirko.

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