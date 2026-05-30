El ex técnico croata y el otrora defensor vivieron una sentimental junta que ya se hizo viral en redes sociales. Campeones de América y de la vida.

Los fanáticos de Colo Colo amanecieron este fin de semana hasta las lágrimas de emoción. Es que a través de redes sociales se hizo viral el emotivo reencuentro que Mirko Jozic, técnico campeón de América en 1991, tuvo con un integrante de aquel plantel.

La responsable de esto fue Lana Tonci, hija del entrenador croata, quien captó con su cámara el momento en el que mientras estaban compartiendo en un parque en Europa, apareció de sorpresa el ex central Lizardo Garrido.

En la imagen se puede apreciar la profunda emoción del Chano al ver desde lejos a Jozic, y la reacción del estratega al ver con sorpresa que quien se le acercaba fue uno de los que levantó la Copa Libertadores con Colo Colo por única vez en nuestro fútbol.

Emocionante reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido

“¡Don Mirko!“, fue lo primero que dijo el ídolo albo al tener de cerca a quien fuera su técnico a comienzos de los 90, fundiéndose en un sentimental abrazo que se extendió por más de 10 segundos, y lo mejor vino momentos después.

Jozic le preguntó a Garrido “¿y tú que estás haciendo aquí?”, y es el instante donde se revela la verdad. El Chano cuenta que fue su hija Lana quien propició este reencuentro entre dos próceres de Colo Colo. “¡Es una sorpresa!“, exclamó emocionada la mujer.

Recordemos que por la avanzada edad del croata, 86 años, no pudo viajar a nuestro país en 2025 como parte de las actividades del Centenario albo, mas su familia sigue muy atenta la actualidad del Cacique y le regalan al patriarca momentos tan difíciles de olvidar como estos.

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En síntesis