Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Colo Colo se emociona: Mirko Jozic y Lizardo Garrido se reencuentran en Europa

El ex técnico croata y el otrora defensor vivieron una sentimental junta que ya se hizo viral en redes sociales. Campeones de América y de la vida.

Por Alfonso Zúñiga

Sigue a Redgol en Google!
Mirko Jozic y Lizardo Garrido, campeones de América en 1991.
© InstagramMirko Jozic y Lizardo Garrido, campeones de América en 1991.

Los fanáticos de Colo Colo amanecieron este fin de semana hasta las lágrimas de emoción. Es que a través de redes sociales se hizo viral el emotivo reencuentro que Mirko Jozic, técnico campeón de América en 1991, tuvo con un integrante de aquel plantel.

La responsable de esto fue Lana Tonci, hija del entrenador croata, quien captó con su cámara el momento en el que mientras estaban compartiendo en un parque en Europa, apareció de sorpresa el ex central Lizardo Garrido.

En la imagen se puede apreciar la profunda emoción del Chano al ver desde lejos a Jozic, y la reacción del estratega al ver con sorpresa que quien se le acercaba fue uno de los que levantó la Copa Libertadores con Colo Colo por única vez en nuestro fútbol.

Emocionante reencuentro de Mirko Jozic y Lizardo Garrido

¡Don Mirko!“, fue lo primero que dijo el ídolo albo al tener de cerca a quien fuera su técnico a comienzos de los 90, fundiéndose en un sentimental abrazo que se extendió por más de 10 segundos, y lo mejor vino momentos después.

Jozic le preguntó a Garrido “¿y tú que estás haciendo aquí?”, y es el instante donde se revela la verdad. El Chano cuenta que fue su hija Lana quien propició este reencuentro entre dos próceres de Colo Colo. “¡Es una sorpresa!“, exclamó emocionada la mujer.

Recordemos que por la avanzada edad del croata, 86 años, no pudo viajar a nuestro país en 2025 como parte de las actividades del Centenario albo, mas su familia sigue muy atenta la actualidad del Cacique y le regalan al patriarca momentos tan difíciles de olvidar como estos.

Publicidad
Hija de Mirko Jozic se lanza contra Mosa desde Croacia por querer llevarse Colo Colo para la casa

ver también

Hija de Mirko Jozic se lanza contra Mosa desde Croacia por querer llevarse Colo Colo para la casa

En síntesis

  • Lizardo Garrido sorprendió a Mirko Jozic con una inesperada visita en un parque de Europa.
  • La hija del histórico DT de Colo Colo organizó el emotivo momento que se volvió viral.
  • El técnico campeón de América (86 años) no había podido viajar a Chile debido a su avanzada edad.
Lee también
Hija de Mirko se lanza contra Mosa por querer acaparar todo Colo Colo
Colo Colo

Hija de Mirko se lanza contra Mosa por querer acaparar todo Colo Colo

La sorpresa que prepara Ruminot para los colocolinos: "Una alegría grande"
Colo Colo

La sorpresa que prepara Ruminot para los colocolinos: "Una alegría grande"

“A la distancia…”: Colo Colo lamenta la muerte de esposa de Mirko Jozic
Colo Colo

“A la distancia…”: Colo Colo lamenta la muerte de esposa de Mirko Jozic

Fue campeón de América con Colo Colo, tiene un restorán y es DT en la Kings League
Colo Colo

Fue campeón de América con Colo Colo, tiene un restorán y es DT en la Kings League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo