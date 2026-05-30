El choque entre los Parisinos y Gunners ha estado marcado por dos posibles penas máximas. Hay sorpresa en Budapest.

Arsenal vence al PSG y se prueba la corona en la gran final de la UEFA Champions League. Al término del primer tiempo, los Gunners vencen por la cuenta mínima a los Parisinos en un duelo que ha tenido dos importantes polémicas.

Una mano de Bukayo Saka y un pisotón de Gabriel no fueron vistos por el árbitro del encuentro ni el VAR. Las jugadas de inmediato generaron debate en redes sociales, con gente a favor y en contra.

El Puskás Arena de Budapest y quienes siguen el duelo a esta hora son testigos de una verdadera sorpresa. Los Gunners están tomando la delantera y acarician el título, aunque con 45 minutos más por delante.

Bukayo Saka y una mano que todo el PSG pidió como penal ante Arsenal en la final de la Champions

El Arsenal está quedándose con la Champions League venciendo al PSG por la cuenta mínima en la gran final. Sin embargo, los Gunners han estado en la mira después de dos polémicas jugadas que pudieron terminar en penal.

Arsenal se salvó de dos posibles penales ante PSG en la final de la Champions. Foto: Getty Images.

Tras el gol tempranero de Kai Havertz en los 6′, el cuadro inglés se ha volcado a defender el resultado ante la presión de los Parisinos. Fue así como dentro del área ocurrieron situaciones que se debaten con todo en redes sociales.

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La primera llegó en los 17′ minutos de juego, cuando un despeje terminó en las manos de Bukayo Saka. El extremo trató de acomodar la pelota como pudo, pero en ello la frenó con el pecho y la mandó a sus brazos, lo que provocó los reclamos de todo el PSG. No obstante, el VAR no acusó nada raro.

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El encuentro siguió avanzando y Arsenal frenaba como podía a sus rivales. Fue así como en un centro en los 32′, Nuno Mendes cayó en el área y se quedó ahí por varios minutos. La repetición reveló un pisotón de Gabriel, el que posteriormente le cayó encima. Nuevamente la tecnología no vio una falta y dejó seguir.

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Ambas jugadas pudieron cambiar por completo el resultado, pero el VAR negó que haya existido un posible penal. El debate en redes sociales está que arde, con opiniones más que divididas.

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Arsenal está venciendo por la cuenta mínima al PSG y puede ser campeón de la UEFA Champions League. Los Gunners tuvieron todo a su favor en la primera etapa y salen a jugar los últimos 45 minutos para poder alcanzar la Orejona.

En resumen, PSG y Arsenal en la Champions

Ventaja “Gunner” gracias a Kai Havertz: En la gran final de la UEFA Champions League disputada en el Puskás Arena de Budapest, el Arsenal se marcha al descanso superando por la cuenta mínima (1-0) al PSG . La rápida apertura del marcador llegó a los 6 minutos a través de una anotación del alemán, obligando a los parisinos a presionar en busca del empate.

En la gran final de la disputada en el de Budapest, el se marcha al descanso superando por la cuenta mínima (1-0) al . La rápida apertura del marcador llegó a los 6 minutos a través de una anotación del alemán, obligando a los parisinos a presionar en busca del empate. Mano de Bukayo Saka ignorada por el VAR: La primera gran controversia del partido, que desató un intenso debate en redes sociales, ocurrió a los 17 minutos. El extremo inglés intentó acomodar un balón con el pecho dentro de su propia área, el cual terminó impactando en sus brazos. Pese a los airados reclamos de todo el plantel francés, la tecnología y el árbitro desestimaron el penal.

La primera gran controversia del partido, que desató un intenso debate en redes sociales, ocurrió a los 17 minutos. El extremo inglés intentó acomodar un balón con el pecho dentro de su propia área, el cual terminó impactando en sus brazos. Pese a los airados reclamos de todo el plantel francés, la tecnología y el árbitro desestimaron el penal. Infracción de Gabriel sobre Nuno Mendes: La polémica se encendió aún más a los 32 minutos tras un centro al área inglesa. El lateral del PSG, Nuno Mendes, quedó tendido tras recibir un claro pisotón del defensor brasileño Gabriel, quien además le cayó encima. Nuevamente, el arbitraje decidió que no había falta, negándole una segunda oportunidad de pena máxima al equipo de Luis Enrique.

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